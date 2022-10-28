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2022.10.28 11:24

Кадыров признал гибель в Украине 23 чеченских бойцов

НВ
"Настоящее время" 2022.10.28 11:24
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров / AP nuotr.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в результате артиллерийского удара ВСУ в Херсонской области во время полномасштабной войны в Украине. Семьям погибших глава Чечни пообещал паломничество в Мекку.

По словам Кадырова, это произошло в начале недели. Он сообщил также о 58 раненых, из которых четверо получили "тяжелые травмы". Как заявляет Кадыров, в том бою были убиты 70 украинских военных.

Отдельно глава Чечни подчеркнул, что "чеченцы участвуют в джихаде", а "пасть в священной войне – это большая честь и радость для каждого истинного мусульманина". Он пообещал выделить на похороны каждого погибшего на войне жителя Чечни миллион рублей, а еще по 12 миллионов, по его словам, "выделит государство".

"Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!" – написал он

За несколько часов до этого в телеграме Кадырова появилось сообщение, в котором он резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

25 октября в украинских телеграм-каналах появилась информация о гибели в Украине большой группы чеченцев. Глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань сообщил, что результате удара ВСУ по базе чеченского полка в Херсонской области погибли более 40 бойцов и около двухсот получили ранения, а Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, в результате были убиты "до 30 человек".

Кадыров ранее не комментировал эту информацию. В ночь на 25 октября в своем длинном и сумбурном голосовом сообщении в телеграм-канале он призвал "стирать с лица земли" украинские города.

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