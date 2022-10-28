В Киеве переименовали более сорока улиц, напоминавших о России и СССР

Киевский городской совет переименовал более сорока улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы Украины, названия которых так или иначе были связаны с Россией и СССР.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новые названия отбирали сами киевляне путём электронного голосования, а городской совет лишь утверждал один из нескольких вариантов, получивших наибольшую поддержку.

Таким образом улицы Славгородская, Багратиона, Александра Матросова и переулок Московский стали улицами аэроразведчика Дениса Антипова, фотографа Максима Левина, генерала Сергея Кульчицкого и переулком актёра Павла Ли - все они в разное время погибли в ходе отражения российской агрессии.

Улица Пушкинская в свою очередь переименована в улицу Евгения Чикаленко, украинского мецената и общественного деятеля, жившего в 19 веке, улица Карла Маркса - в улицу немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете, а улица Краснодарская - в улицу Голды Меир, одной из основателей государства Израиль.

Ранее в Киеве появилась улица Героев полка "Азов", носившая до этого имя маршала СССР Родиона Малиновского. Всего, начиная с 2014 года, в столице Украины и других городах страны были переименованы свыше тысячи географических объектов.



Радио "Свобода"