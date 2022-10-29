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2022.10.29 10:50

Литва подписала договор о приобретении испанских минометов

B
BNS 2022.10.29 10:50
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало договор на закупку испанских минометов, сообщило в пятницу Министерство обороны.

Договор на закупку буксируемых 120-мм минометов EXPAL 120-MX2-SM подписан с испанской компанией EXPAL Systems, SA. Стоимость покупки, в которую входят минометы и их части, составляет 9,8 млн евро. Эта компания была выбрана, так как предложила лучшую цену.

По данным Минобороны, вооружение планируется поставить в течение двух лет, а половина закупленных минометов должна поступить в литовскую армию до конца следующего года.

«Приобретение этого современного и чрезвычайно качественного оружия значительно укрепит огневую поддержку литовской армии с закрытых позиций», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министерство отмечает, что эта минометная система «надежна и соответствует стандартам вооружения НАТО».

Мобильные и универсальные минометные системы с повышенной огневой мощью и точностью позволяют пехоте и артиллерии адекватно реагировать на тактические потребности в огневой поддержке с закрытых позиций. Закупленные Литвой минометы могут поражать цели на расстоянии до 8 километров.

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