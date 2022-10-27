Путин снова обвиняет Запад в участии в «опасной, грязной и смертельной игре»

Президент России Владимир Путин выступает с речью на ежегодных дебатах. В нем он рассказал о ценностях, навязанных Западом, и обвинил их в участии в опасной, грязной и смертельной игре.

В начале своего выступления В. Путин пояснил, что на Западе нет единства, и добавил, что в последние месяцы было сделано «несколько шагов в сторону эскалации».

«Они разжигают войну в Украине, эскалируют провокации вокруг Тайваня, дестабилизируют мировые продовольственные и энергетические рынки», — сказал В. Путин.

Далее он обвинил Запад в участии в «опасной, грязной и смертельной игре», в которой он якобы навязывает миру свои ценности, модели потребления и стандарты.

Он объяснил, что Запад ослеплен колониализмом.

Однако позже он пояснил, что якобы Россия хочет жить в мире, но добиться этого пока невозможно.

Это не первый случай, когда В. Путин обвиняет Запад в насаждаемых им ценностях и навязываемой им политике в целом. В. Путин пояснил, что Россия не считает себя врагом Запада, но уверяет, что "никогда не смирится" с тем, что ей приказывает Запад.

Большая часть западного мира находится под санкциями против России из-за войны на Украине. Санкции распространяются на экспорт, импорт, промышленность и отдельных лиц, связанных с Кремлем.