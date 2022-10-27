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2022.10.27 15:09

Лауринавичюс критикует позицию Литвы: Если мы впускаем Собчак, то должны пускать и "Абрамовичей"?

ЮБ
Юрга Бакайте, LRT.lt 2022.10.27 15:09
Ксения Собчак
Ксения Собчак / AP nuotr.

Российский политический и медийный деятель Ксения Собчак прибыла в страну без нарушения процедур, утверждают официальные лица. Однако ее пропуск в страну оценивается неоднозначно, поэтому предлагается ужесточить порядок въезда граждан России в Литву.

По мнению политолога Марюса Лауринавичюса, допуск К. Собчак в Литву не представляет угрозы, но противоречит декларируемой правительством политике приема российских граждан. Он утверждает, что положение о допуске по гуманитарным соображениям не должно применяться в случае с К. Собчак.

«В отношении нее начато расследование, но это внутренняя борьба режима. А она составная, неотъемлемая часть этого режима», — сказал политолог в интервью LRT.lt.

Марюс Лауринавичюс
Марюс Лауринавичюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

По мнению М. Лауринавичюса, К. Собчак следует рассматривать как близкую к российскому правительству фигуру, поскольку ее мать, Людмила Нарусова, является сенатором, а ее отец, Анатолий Собчак, умерший в 2000 г., некоторое время работал с действующим президентом Путиным, и, по словам политолога, «непосредственно способствовал тому, чтобы этот режим был создан».

Он раскритиковал литовские пограничные службы.

«На самом деле не имеет значения, какой паспорт она предоставила. Если кто-то не проверил, что это та самая Собчак, значит, система не работает. Если мы считаем, что нужно пускать человека, предъявившего израильский паспорт или (документ) любой другой страны, то мы должны также пускать всех Абрамовичей и многих других людей режима, у которых тоже есть разные паспорта», – сказал М. Лауринавичюс.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / AP nuotr.

Российский журналист: она долгое время находилась в серой зоне

Сергей Смирнов, журналист независимого российского новостного портала «Медиазона», заявил LRT.lt, что К. Собчак не следует рассматривать как независимого журналиста.

«Со стороны крайне сложно понять, как работают СМИ в России. Однако дело в том, что в России долгое время существовала "серая зона", в которой люди, с одной стороны, называли себя оппозицией, а с другой — критиковали оппозицию и тем самым служили Кремлю», — сказал он.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / AP nuotr.

«В 2022 году ее защита спарилась. Мне кажется, что за возбужденным против нее делом стоят спецслужбы. Я думаю, они чувствуют, что В. Путин крайне обеспокоен Украиной, поэтому решили, что пора заканчивать с этой псевдожурналистикой", - сказал он.

Ландсбергис: Собчак не нарушила приказ

Официальные лица Литвы, комментируя визит К. Собчак в Литву, указывали, что она принята как гражданка Израиля. Эстония самостоятельно приняла решение ограничить въезд в страну лиц с двойным гражданством Израиля и России, но Литва не запрещает таким лицам въезд в страну.

"Такие лица имеют право пересекать границу ЕС, имеют право, соответственно, и в порядке, установленном нашим правительством, пересекать границу Литвы и находиться на территории ЕС до 90 дней. Она не нарушила приказ, пограничник все выполнил в соответствии с приказом", - заявил журналистам в Сейме министр иностранных дел Габриеэлюс Ландсбергис.

Главный советник президента Гитанаса Науседаса Кястутис Будрис сообщил о приезде К. Собчак, что граждане России с гражданством другого государства могут въезжать в Литву, а уже службы оценивают, не представляют ли они угрозу безопасности страны.

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Марюс Лауринавичюс
# Литва# Россия
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