Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать народ от последствий войны

Кремль хочет переключить внимание народа с центральной власти на региональную и интегрировать региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Об этом говорится в отчете британской разведки.

Британская разведка отметила, что 24 октября 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России.

Это случилось сразу после приказа Путина, который ввел "новый режим уровней боевой готовности".

"Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины", - сказано в отчете.

По мнению разведки, таким образом Кремль хочет отвлечь внимание общества от последствий войны, но все труднее будет изолировать народ от событий, которые происходят в Украине.

"Кремль применял подобный подход во время кризиса COVID-19. Однако, вероятно, Кремлю будет сложнее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - говорится в отчете.



Unian