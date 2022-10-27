Утвержденный Кабмином порядок не был нарушен, когда Собчак впустили в Литву

Утвержденная правительством процедура ограничения въезда российских туристов не была нарушена, когда российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак впустили в Литву, заявил литовский министр иностранных дел.

«Насколько нам известно, госпожа Собчак пересекла границу, предъявив действующий израильский паспорт, которым она владела. Это означает, что она имеет израильское гражданство. Такие лица имеют право пересекать границу Европейского Союза, они имеют право пересекать границу Литвы в порядке, установленном нашим правительством, и находиться на территории ЕС до 90 дней», - заявил Ландсбергис журналистам в Сейме.

По его словам, сотрудники Службы охраны госграницы Литвы, допустившие Собчак в Литву, не нарушили действующий порядок.

С 19 сентября в Литве действует запрет на въезд граждан России, за исключением тех, кто соответствует критериям, утвержденным правительством: дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения. Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что не следует придавать слишком большого значения приезду Собчак.

«Конкретные обстоятельства или причины прибытия неизвестны. Но это гражданка Израиля, которая воспользовалась возможностью приехать со своим израильским паспортом. Я бы не стала придавать этому слишком большое значение», — сказала она журналистам в четверг.

Ландсбергис обратил внимание на слова директора Департамента государственной безопасности Дарюса Яунишкиса в эфире радиостанции Ziniu radijas о том, что присутствие Собчак в Литве не представляет угрозы для национальной безопасности.

Кроме того, по словам Ландсбергиса, российская телеведущая не числится ни в национальных, ни в международных, списках нежелательных лиц, ни в аналогичных списках персон нон-грата других стран.

«Госпожи Собчак нет ни в санкционных списках ЕС, ни в британских санкционных списках, ни в санкционных списках США. Другими словами, не существует четкой предпосылки, которая имела бы как правовую основу, так и выдержала бы юридическую проверку в суде. Это не значит, что она не может появиться», — сказал он.

«Госпожа Собчак может сегодня уже не находиться на территории Литвы, потому что для нее нет ограничений на выезд в Польшу, в другие европейские страны или на север», — добавил Ландсбергис.

Он отметил, что на данный момент сложно оценить, есть ли основания для внесения Собчак в список нежелательных лиц.

«При субъективной оценки можно счесть, что ее деятельность не обязательно неблагоприятна (кремлевскому) режиму, хотя она и позиционирует себя как деятель оппозиции, но во многих случаях мы видим, что определенные направления пересекаются. Но это субъективная оценка, субъективной оценки не всегда достаточно, чтобы стать основанием для включения в санкционные списки», - сказал министр иностранных дел.

По его словам, прежде чем запретить иностранному гражданину въезд в Литву, собираются доказательства того, что его деятельность представляет угрозу национальной безопасности или носит преступный характер.