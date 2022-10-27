Мобилизация в России (ассоциативное фото)

Новости

8 мин. назад

На заводе в России устроили облаву на призывников: мужчин отлавливали на выходе

Ksenija Sobčak

Новости

18 мин. назад

Утвержденный Кабмином порядок не был нарушен, когда Собчак впустили в Литву

Московский Кремль

Новости

49 мин. назад

Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать народ от последствий войны

Риши Сунак

Новости

1 ч. назад

"На танк не сядет", но и Украину не забудет - чего ждать Киеву и странам Балтии от нового премьера Великобритании?

Starliner был выведен на орбиту ракетой Atlas V United Launch Alliance (ULA).

Новости

1 ч. назад

Москва заявила о готовности сбивать используемые Украиной коммерческие спутники

Ричардас Поцюс

Новости

1 ч. назад

Оппозиция в Сейме вызывает главу МВД в связи с обвинениями Поцюса в моббинге

Война России в Украине

Новости

2 ч. назад

РФ более шести раз атаковала Киевскую область иранскими БПЛА: подробности ночного удара

Кястутис Будрис

Новости

3 ч. назад

Советник президента Литвы призывает осторожнее высказываться о передаче вооружений Украине

Мобилизация в России

Новости

5 ч. назад

Родные мобилизованных рассказали о бедственном положении на фронте

Ксения Собчак

Новости

5 ч. назад

Источник: Ксения Собчак приехала в Литву с израильским паспортом

На здании Музея истории медицины в Латвии появился стилизованный плакат президента России Владимира Путина

Новости

6 ч. назад

«Личный враг» Путина Леонид Гозман: преемник Путина остановит войну и постарается помириться с Западом

Протесты в Иране

Новости

6 ч. назад

«Это как война»: рассказ литовки из Ирана о протестах, ​​положении женщин и отношении к Путину

„Mercedes-Benz EQS SUV“

Новости

20 ч. назад

"Мерседес" ушел с российского рынка

Школа

Новости

21 ч. назад

Украинская школа из Харькова получит возможность официально проводить обучение в Вильнюсе

Вальдемарас Рупшис

Новости

22 ч. назад

Глава ВС Литвы: Ядерные учения РФ - серьезный вызов

Массовое захоронение в Изюме (архивное фото)

Новости

22 ч. назад

В Украине на освобожденных территориях эксгумировали около тысячи тел погибших

Новости

2022.10.27 14:28

Утвержденный Кабмином порядок не был нарушен, когда Собчак впустили в Литву

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.27 14:28
Ksenija Sobčak
Ksenija Sobčak / AP nuotr.

Утвержденная правительством процедура ограничения въезда российских туристов не была нарушена, когда российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак впустили в Литву, заявил литовский министр иностранных дел.

«Насколько нам известно, госпожа Собчак пересекла границу, предъявив действующий израильский паспорт, которым она владела. Это означает, что она имеет израильское гражданство. Такие лица имеют право пересекать границу Европейского Союза, они имеют право пересекать границу Литвы в порядке, установленном нашим правительством, и находиться на территории ЕС до 90 дней», - заявил Ландсбергис журналистам в Сейме.

По его словам, сотрудники Службы охраны госграницы Литвы, допустившие Собчак в Литву, не нарушили действующий порядок.

С 19 сентября в Литве действует запрет на въезд граждан России, за исключением тех, кто соответствует критериям, утвержденным правительством: дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения. Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что не следует придавать слишком большого значения приезду Собчак.

«Конкретные обстоятельства или причины прибытия неизвестны. Но это гражданка Израиля, которая воспользовалась возможностью приехать со своим израильским паспортом. Я бы не стала придавать этому слишком большое значение», — сказала она журналистам в четверг.

Ландсбергис обратил внимание на слова директора Департамента государственной безопасности Дарюса Яунишкиса в эфире радиостанции Ziniu radijas о том, что присутствие Собчак в Литве не представляет угрозы для национальной безопасности.

Кроме того, по словам Ландсбергиса, российская телеведущая не числится ни в национальных, ни в международных, списках нежелательных лиц, ни в аналогичных списках персон нон-грата других стран.

«Госпожи Собчак нет ни в санкционных списках ЕС, ни в британских санкционных списках, ни в санкционных списках США. Другими словами, не существует четкой предпосылки, которая имела бы как правовую основу, так и выдержала бы юридическую проверку в суде. Это не значит, что она не может появиться», — сказал он.

«Госпожа Собчак может сегодня уже не находиться на территории Литвы, потому что для нее нет ограничений на выезд в Польшу, в другие европейские страны или на север», — добавил Ландсбергис.

Он отметил, что на данный момент сложно оценить, есть ли основания для внесения Собчак в список нежелательных лиц.

«При субъективной оценки можно счесть, что ее деятельность не обязательно неблагоприятна (кремлевскому) режиму, хотя она и позиционирует себя как деятель оппозиции, но во многих случаях мы видим, что определенные направления пересекаются. Но это субъективная оценка, субъективной оценки не всегда достаточно, чтобы стать основанием для включения в санкционные списки», - сказал министр иностранных дел.

По его словам, прежде чем запретить иностранному гражданину въезд в Литву, собираются доказательства того, что его деятельность представляет угрозу национальной безопасности или носит преступный характер.

# Литва
Мобилизация в России (ассоциативное фото)
ВИДЕО
8 мин. назад
ВИДЕО

На заводе в России устроили облаву на призывников: мужчин отлавливали на выходе

Московский Кремль
49 мин. назад

Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать народ от последствий войны

Риши Сунак
1 ч. назад

"На танк не сядет", но и Украину не забудет - чего ждать Киеву и странам Балтии от нового премьера Великобритании?

Starliner был выведен на орбиту ракетой Atlas V United Launch Alliance (ULA).
1 ч. назад

Москва заявила о готовности сбивать используемые Украиной коммерческие спутники

Ричардас Поцюс
1 ч. назад

Оппозиция в Сейме вызывает главу МВД в связи с обвинениями Поцюса в моббинге

Война России в Украине
2 ч. назад

РФ более шести раз атаковала Киевскую область иранскими БПЛА: подробности ночного удара

Кястутис Будрис
3 ч. назад

Советник президента Литвы призывает осторожнее высказываться о передаче вооружений Украине

Мобилизация в России
5 ч. назад

Родные мобилизованных рассказали о бедственном положении на фронте

Ксения Собчак
5 ч. назад

Источник: Ксения Собчак приехала в Литву с израильским паспортом

На здании Музея истории медицины в Латвии появился стилизованный плакат президента России Владимира Путина
Эксклюзив LRT.lt 7
6 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

«Личный враг» Путина Леонид Гозман: преемник Путина остановит войну и постарается помириться с Западом

7
К. Собчак
2022.10.26 16:05

СМИ: Ксения Собчак уехала в Литву через Беларусь

Ксения Собчак
2022.10.27 09:00

Источник: Ксения Собчак приехала в Литву с израильским паспортом

Украинские разработчики создали приложение, которое помогает ПВО: "Не снимай видосики, помогай армии"
Интервью ЛРТ
2022.10.26 16:00
Интервью ЛРТ

Украинские разработчики создали приложение, которое помогает ПВО:

Владимир Путин
Эксклюзив LRT.lt 5
2022.10.26 15:02
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Распад или новая попытка демократизации: что ждет Россию после поражения путинского режима?

5
На здании Музея истории медицины в Латвии появился стилизованный плакат президента России Владимира Путина
Эксклюзив LRT.lt 7
2022.10.27 08:30
Эксклюзив LRT.lt

«Личный враг» Путина Леонид Гозман: преемник Путина остановит войну и постарается помириться с Западом

7
Кястутис Будрис
2022.10.27 11:15

Советник президента Литвы призывает осторожнее высказываться о передаче вооружений Украине

Вальдемарас Рупшис
2022.10.26 16:16

Глава ВС Литвы: Ядерные учения РФ - серьезный вызов

Пласидо Доминго
2022.10.26 15:25

Оперный певец Пласидо Доминго впервые приехал в Ригу

Протесты в Иране
5
2022.10.27 07:56

«Это как война»: рассказ литовки из Ирана о протестах, ​​положении женщин и отношении к Путину

5
Школа
2022.10.26 17:06

Украинская школа из Харькова получит возможность официально проводить обучение в Вильнюсе