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2022.10.27 11:15

Советник президента Литвы призывает осторожнее высказываться о передаче вооружений Украине

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.27 11:15
Кястутис Будрис
Кястутис Будрис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис призвал более осторожно высказываться о передаче Украине вооружений и военной техники.

"Не следует считать ошибкой любую коммуникацию. Долгом каждого, кто публично коммуницирует, является оценка определенных обстоятельств и возможного резонанса мнений, особенно когда это касается внешней и оборонной политики, наших отношений с союзниками", - сказал он в четверг в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

Так советник прокомментировал заявление командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса о том, что на заседании Госсовета по обороне (ГСО) он предложит не передавать Украине принадлежащие Литве гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

"Слова должны быть тщательно взвешены. Насколько я сегодня смотрел заголовки, все, от соседей до враждебной пропаганды, уловили этот тезис", - сказал Будрис.

"Напомню, ВГТ обратилось к Министерству национальной обороны и командующему армией с просьбой подготовить военную сводку. Военный совет — это не совет солдата, а аргументированная оценка, основанная на военном опыте и анализе с просчитыванием определенных альтернатив", — сказал он.

"Мы пока не видели военного совета", — добавил советник.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду был удивлен тем, что вопрос о передаче оружия Украине обсуждается публично.

Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия разрушит недавно приобретенный потенциал Литвы.

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