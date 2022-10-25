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2022.10.25 15:30

Чехия закрыла въезд для туристов из РФ с шенгенской визой

D
DW 2022.10.25 15:30
Российский турист с Российским паспортом,
Российский турист с Российским паспортом, / Shutterstock nuotr.

Чехия не может закрывать глаза на российские бомбардировки Украины, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Он выступил против предоставления убежища российским уклонистам от мобилизации.

Чехия стала шестой страной Европейского Союза, закрывшей границы для россиян. Во вторник, 25 октября, вступил в силу запрет на въезд в Чехию для граждан России с туристической шенгенской визой. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, впредь россияне не смогут попасть в страну через международный аэропорт в Праге с целью туризма, спорта или культуры.

"В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза", - цитирует слова Липавского чешское агентство CTK. По словам министра, правительство приняло решение о запрете для въезда россиян по туристическим шенгенским визам единогласно.

Глава МИД Чехии также призвал отказывать в выдаче визе россиянам, которые бегут от мобилизации и по этой причине просят предоставить им убежище. С мнением Липавского, однако, не согласился президент Чехии Милош Земан. На вопрос, должна ли Чехия принимать российских беженцев, пытающихся избежать отправки на войну против Украины, Земан ответил: "Определенно да". Он сравнил граждан РФ, которые просят убежища, с украинскими беженцами, подчеркнув, что россияне не представляют угрозы для безопасности Чехии.

Ранее границы для граждан России с шенгенскими визами закрыли Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша. Въехать в эти страны теперь могут лишь россияне, посещающие родственников, а также водители фур, диссиденты и дипломаты. Правительства этих стран оставили возможность въезда по гуманитарным соображениям, но каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Некоторые другие европейские государства тоже серьезно ограничили возможность получения виз россиянами. Бельгия пока выдает документы лишь студентам, ученым или специалистам, работающим в этой стране. Дания за редким исключением приостановила прием заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство. Нидерланды рассматривают от граждан России лишь запросы на визы по гуманитарным причинам и на временный вид на жительство. Словакия готова выдавать шенгенские визы россиянам "только в случаях крайней необходимости".

С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Стоимость европейской визы выросла с 35 до 80 евро, для заявки требуются дополнительные документы, а время рассмотрения запроса увеличивается до 15 - 45 дней. Ужесточились и правила выдачи многократных виз: в большинстве случаев россияне смогут рассчитывать на шенгенские визы лишь строго под даты поездки.

DW

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