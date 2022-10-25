В мэрии Вильнюса обсуждают переименование Русской улицы

Представители правящего Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (консерваторов) в Вильнюсском самоуправлении предлагают переименовать улицы им. Людаса Гиры (советского поэта, публициста), сквер им. Пятраса Цвирки (литовского, советского поэта) и Русскую улицу.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции консерватор Камиле Шерайте, являющася заместителем председателя Комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета, сказала, что комиссия рассмотрит эти предложения в ближайшее время, не дожидаясь принятия в Сейме так называемого закона о десоветизации.

По ее словам, это делается для того, чтобы «оставлять меньше места мягкой российской силе и пропаганде в исторических вопросах».

«На наш взгляд, наиболее проблемными и увековечивающими память о людях, внесших свой вклад в оккупацию Литвы и их заслуги перед этим режимом, являются улица им. Людаса Гиры, сквер им. Пятраса Цвирки, с которого демонтирован стоявший там ранее памятник, а название самой улицы не изменено, и Русская улица, которая является лишь навязанным оккупантами названием и не имеет ничего общего с нашей 700-летней историей Вильнюса», - подчеркнула Шерайте.

По словам Шерайте, самоуправлению также будет предложено отказаться от дальнейшей поддержки Дома-музея семьи Венцловы из бюджета, поскольку «в этом музее замалчиваются исторические факты и он не соответствует ожиданиям как жителей Вильнюса, так и его гостей».

По ее словам, городской Комитет по культуре предлагает либо реорганизовать музей, либо ликвидировать его.

Она напомнила, что в настоящее время муниципалитет ожидает заключения Комитета ООН по правам человека об отмене временной охраны стел а Антакальнисском кладбище столицы, посвященных советским воинам. Их предполагается демонтировать и передать Национальному музею Литвы.

Ее коллега по партии, председатель Комиссии Сейма по борьбе за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене, которая готовит вышеупомянутый закон о десоветизации, заявила, что его целью будет не только запретить символы авторитарных и тоталитарных режимов в общественных местах, но и предоставить четкий механизм идентификации этих символов.

«Законом предусмотрено, что основную роль в принятии решения о наименовании улиц будет играть комиссия, состоящая из экспертов. Эта комиссия будет представлять свои выводы в самоуправление, и это поможет решить, должна ли такая вывеска оставаться или нет в публичном пространстве, или, может быть, ее можно изменить», - сказала Кузьмицкене.

При этом она призвала муниципалитеты уже сейчас подготовить списки названий улиц или площадей, которые будут переименованы.