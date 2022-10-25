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2022.10.25 08:53

Министры обороны Литвы и Грузии осудили российскую агрессию

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.25 08:53
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас вместе со своим коллегой из Грузии Джуаншером Бурчуладзе выступил в понедельник с заявлением, осуждающим агрессию Москвы против Украины и оккупацию Россией части территории Грузии.

Как сообщает литовское Министерство обороны, министры обсудили войну России против Украины и необходимость всемерно поддерживать Украину.

Анушаускас во время встречи с министром обороны Грузии почтил память двадцати четырех грузин, которые сражались на стороне Украины и погибли в этой стране.

Он подчеркнул, что Грузия является одним из важнейших государств в странах Восточного партнерства, и Литва, полностью поддерживая евроатлантическую интеграцию этой страны, готова продолжать сотрудничество в области обороны и усиливать свой вклад в программы НАТО.

«Мы поддерживаем путь евроатлантической интеграции Грузии и в полной мере, основываясь на нашем опыте и экспертных знаниях, содействуем приближению вооруженных сил Грузии к евроатлантическим стандартам», — говорится в заявлении министра.

Он также призвал Грузию продолжить реформы.

В Тбилиси Анушаускас также посетил учебный и оценочный центр, поддерживаемый НАТО. По словам министра, Литва усилит свой вклад в программы НАТО в Грузии.

# Литва
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