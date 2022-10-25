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2022.10.25 11:13

Вице-министр: Поцюс предоставлял ложную информацию, отсуствовал на рабочем месте

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.25 11:13
Ричардас Поцюс
Ричардас Поцюс / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Уволенный глава Службы общественной безопасности (СОБ) Литвы Ричардас Поцюс своими заявлениями пытается скрыть настоящие проблемы – предоставление заведомо ложных сведений, отсутствие на рабочем месте и недоступность по телефону, считает замминистра внутренних дел Виталий Дмитриев.

На пресс-конференции в МВД Дмитриев заявил, что глава СОБ подал заявление об отставке, так как ему грозило повторное служебное взыскание.

«Причины отставки решено не разглашать, но мы вынуждены пояснить, что руководитель солгал о встречах с дипломатами и в это время не находился на рабочем месте, неоднократно не участвовал в заседаниях уставных органов Министерства внутренних дел относительно управления угрозами, и не дал конкретных пояснений, - сказал вице-министр на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник.- Многочисленные звонки оставались без ответа, когда подразумевалась доступность 24/7».

По его словам, Поцюс отказался выделить полиции сотрудников СОБ для обеспечения общественного порядка на мероприятиях.

Дмитриев также напомнил, что Поцюс был уволен по соглашению сторон и сам написал заявление об уходе с работы.

По словам замминистра, заявления бывшего командующего СОБ - это "отчаянная попытка скрыть настоящие проблемы", не связанные с подавлением беспорядков, имевших место у Сейма в августе прошлого года.

По его словам, два раза было зафиксировано, что командующий СОБ не посещал встречи, организованные министерством, и не объяснял причин отсутствия, несколько раз присутствовал его заместитель. В последний раз, когда выяснилось, что Поцюс не встречался с указанными дипломатами, он был вызван к министру, но не явился.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела подтвердил на пресс-конференции в понедельник, что сотрудники СОБ, подавлявшие беспорядки у парламента 10 августа прошлого года, были вызваны только после того, как увидели, что ситуация накаляется.

Он сообщил, что накануне не было информации о том, что на митинге возле Сейма могут быть беспорядки, а после этого инцидента полиция извлекла урок и теперь перед акциями протеста принимаются максимальные меры безопасности.

Он сказал, что и он, и министр внутренних дел Агне Билотайте обращались к Поцюсу по поводу вызова офицеров СОБ, но он опроверг слова бывшего командира ДВС о том, что ему не было конкретно указано, сколько представителей правоохранительных органов задействовать.

Поцюс отметил, что после этого инцидента отношения с Билотайте обострились, но «компромат на меня искали сразу же после ее прихода». В подавлении беспорядков принимали участие вызванные сотрудники СОБ, но, по словам Поцюса, их действия не были скоординированными.

В июне правительство наложило на Поцюса служебное взыскание за неподчинение руководству Министерства внутренних дел. Бывший чиновник оспаривал в суде заключение служебной проверки, являющееся основанием для взыскания, но решил уйти в отставку до получения решения суда.

Поцюс покинул свой пост по соглашению сторон, правительство отправило его в отставку в минувшую среду.

По словам Поцюса, возглавлявшего СОБ с 2015 года, такое решение пришлось принять, поскольку работа стала невозможной – после неоднократных требований министра Билотайте уйти в отставку, велись постоянные проверки, находится ли начальник службы на работе.

# Литва
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