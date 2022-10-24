Суд в Ростове отправил на принудительное лечение автора граффити

Суд в Ростове-на-Дону отправил на принудительное лечение 28-летнего студента консерватории имени Рахманинова Михаила Селицкого, обвинённого в нанесении граффити "Путин — вор" на два жилых дома на севере города. Он обвинялся в вандализме по мотивам политической ненависти. Судебная экспертиза посчитала, что музыкант не осознавал своих действий.

Селицкий — академический пианист, участник международных конкурсов. Он был задержан в марте 2021 года вместе ещё с пятью жителями Ростова, в том числе одним несовершеннолетним.

Все они были членами одного группового чата. Федеральная служба безопасности заявила, что раскрыла экстремистскую группу. Правозащитники и адвокаты считают, что в чате работал сотрудник спецслужб, пытавшийся спровоцировать участников на незаконные действия.

О решении суда рассказывает редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Селицкого Рустама Мухамадеева. Защита намерена обжаловать приговор.

Адвокат настаивает, что надписи против Путина на уличных зданиях —не преступление, а административное правонарушение. По этому же делу обвиняемыми проходят ещё два человека — Алексей Иванов и 28-летний юрист Кирилл Скрипин. Им грозит до 3 лет лишения свободы.



Радио "Свобода"