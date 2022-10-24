В. Путин

Новости

7 мин. назад

Суд в Ростове отправил на принудительное лечение автора граффити

Юстас Макрицкас установил солнечные панели на крыше многоквартирного дома

Новости

16 мин. назад

Трудно, но возможно: литовец установил солнечные панели на крыше многоквартирного дома

Часы

Новости

58 мин. назад

Литва в эти выходные перейдет на зимнее время

Стресс (ассоциативное фото)

Новости

1 ч. назад

Экономист призывает литовцев затягивать пояса: инфляция еще не достигла пика, 2023 год будет тяжелым

Постер к фильму "Буча 22"

Новости

2 ч. назад

"Каждый убитый человек в Украине заслуживает своей истории" – интервью с создателем фильма “Буча 22”

Су-30, который упал в Иркутске 23 октября

Новости

2 ч. назад

Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот

Пропаганда

Новости

3 ч. назад

Факти ЛРТ. Україна. Погрози зимою та ядерною зброєю: як захиститися від психологічного терору Кремля?

Король Бельгии Филипп и королева Матильда

Новости

4 ч. назад

В Литве находятся с визитом король и королева Бельгии

В. Путин и С. Шойгу

Новости

4 ч. назад

США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе

Виктория Чмилите-Нильсен

Новости

6 ч. назад

Председатель Сейма Литвы награждена орденом Украины

Олаф Шольц

Новости

7 ч. назад

Шольц и фон дер Ляйен: Украине нужен "план Маршалла"

В. Путин, российская пропаганда

Новости

8 ч. назад

Факты ЛРТ. Украина. Угрозы зимой и ядерным оружием: как защититься от психологического террора Кремля?

Сергей Шойгу

Новости

21 ч. назад

Шойгу позвонил министрам Франции и Британии, говорил про грязную бомбу

Теракт в здании московского Театрального центра на Дубровке

Новости

1 д. назад

Федор Крашенинников. "Норд-Ост" 20 лет спустя: заложники "сильного лидера"

В Иркутске военный самолёт упал в жилой массив

Новости

1 д. назад

В Иркутске военный самолёт упал в жилой массив

Елена Зеленская

Новости

1 д. назад

Елена Зеленская: Роман "1984" описывает сегодняшнюю РФ

Новости

2022.10.24 15:41

Суд в Ростове отправил на принудительное лечение автора граффити

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.24 15:41
В. Путин
В. Путин / AP nuotr.

Суд в Ростове-на-Дону отправил на принудительное лечение 28-летнего студента консерватории имени Рахманинова Михаила Селицкого, обвинённого в нанесении граффити "Путин — вор" на два жилых дома на севере города. Он обвинялся в вандализме по мотивам политической ненависти. Судебная экспертиза посчитала, что музыкант не осознавал своих действий.

Селицкий — академический пианист, участник международных конкурсов. Он был задержан в марте 2021 года вместе ещё с пятью жителями Ростова, в том числе одним несовершеннолетним.

Все они были членами одного группового чата. Федеральная служба безопасности заявила, что раскрыла экстремистскую группу. Правозащитники и адвокаты считают, что в чате работал сотрудник спецслужб, пытавшийся спровоцировать участников на незаконные действия.

О решении суда рассказывает редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Селицкого Рустама Мухамадеева. Защита намерена обжаловать приговор.

Адвокат настаивает, что надписи против Путина на уличных зданиях —не преступление, а административное правонарушение. По этому же делу обвиняемыми проходят ещё два человека — Алексей Иванов и 28-летний юрист Кирилл Скрипин. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Радио "Свобода"

# Россия# В мире
Юстас Макрицкас установил солнечные панели на крыше многоквартирного дома
17 мин. назад

Трудно, но возможно: литовец установил солнечные панели на крыше многоквартирного дома

Часы
59 мин. назад

Литва в эти выходные перейдет на зимнее время

Стресс (ассоциативное фото)
1 ч. назад

Экономист призывает литовцев затягивать пояса: инфляция еще не достигла пика, 2023 год будет тяжелым

Постер к фильму "Буча 22"
5
2 ч. назад

"Каждый убитый человек в Украине заслуживает своей истории" – интервью с создателем фильма “Буча 22”

5
Су-30, который упал в Иркутске 23 октября
2 ч. назад

Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот

Пропаганда
5
3 ч. назад

Факти ЛРТ. Україна. Погрози зимою та ядерною зброєю: як захиститися від психологічного терору Кремля?

5
Король Бельгии Филипп и королева Матильда
4 ч. назад

В Литве находятся с визитом король и королева Бельгии

В. Путин и С. Шойгу
4 ч. назад

США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе

Виктория Чмилите-Нильсен
6 ч. назад

Председатель Сейма Литвы награждена орденом Украины

Олаф Шольц
7 ч. назад

Шольц и фон дер Ляйен: Украине нужен "план Маршалла"

Сергей Шойгу
2022.10.23 18:46

Шойгу позвонил министрам Франции и Британии, говорил про грязную бомбу

В. Путин, российская пропаганда
Эксклюзив LRT.lt
2022.10.24 07:40
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Угрозы зимой и ядерным оружием: как защититься от психологического террора Кремля?

Стресс (ассоциативное фото)
2022.10.24 14:00

Экономист призывает литовцев затягивать пояса: инфляция еще не достигла пика, 2023 год будет тяжелым

Виктория Чмилите-Нильсен
2022.10.24 09:12

Председатель Сейма Литвы награждена орденом Украины

Су-30, который упал в Иркутске 23 октября
2022.10.24 13:07

Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот

Король Бельгии Филипп и королева Матильда
2022.10.24 11:11

В Литве находятся с визитом король и королева Бельгии

Часы
2022.10.24 14:50

Литва в эти выходные перейдет на зимнее время

В. Путин и С. Шойгу
2022.10.24 10:59

США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе

Олаф Шольц
2022.10.24 08:27

Шольц и фон дер Ляйен: Украине нужен "план Маршалла"

Пропаганда
5
2022.10.24 12:43

Факти ЛРТ. Україна. Погрози зимою та ядерною зброєю: як захиститися від психологічного терору Кремля?

5