Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот

Пилоты истребителя Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, не отвели его от жилых домов и не катапультировались, так как потеряли сознание. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства не исключил, что пилоты могли потерять сознание из-за остатков азота в кислородных баллонах, которые готовит к полёту наземный персонал.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, говорится в сообщении Следственного комитета России.

По информации телеграм-канала "112", лётные испытания в этот день одновременно проходили сразу два самолета Су-30. Один истребитель совершил плановую посадку, а второй продолжил полёт. При этом пилоты перестали выходить на связь, это продолжалось около 20 минут. Тогда севший Су-30 снова подняли в воздух. Когда самолёт приблизился к переставшему выходить на связь истребителю, лётчики увидели, что экипаж находится без сознания.

Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо, пишет телеграм- канал "112".

Истребитель упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе в черте города. На земле никто не погиб, жертвами стали двое пилотов. Оба были опытными летчиками-испытателями. Умерли они в воздухе или во время крушения – предстоит выяснить следователям.

Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. Причиной крушения стало попадание двух чаек в двигатель самолёта при взлёте, утверждает источник ТАСС.



Радио "Свобода"