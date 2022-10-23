В Иркутске военный самолёт упал в жилой массив

В Иркутске упал военный самолет. По данным телеграм-канала "112", истребитель Су-30 разбился после вылета с авиазавода. Самолёт упал в жилой массив.

По предварительным данным, погибли два лётчика, сообщает телеграм-канал Mash. О жертвах среди населения данных пока нет.

По данным Mash, экипаж после вылета перестал выходить на связь. За Су-30 оправили ещё один самолёт, пилоты которого увидели лётчиков без сознания. Борт в это время терял высоту, а затем врезался в двухэтажный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. После падения начался пожар на площади 200 квадратных метров.

Это второе падение военного самолёта в России за последние несколько дней. Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом. Разрушения получили более 70 квартир в двух подъездах.

Радио Свобода