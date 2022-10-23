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2022.10.23 08:10

Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией

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UNIAN 2022.10.23 08:10
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

По словам президента Украины, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией.

Об этом Зеленский заявил в интервью канадским каналам CTV и CBC.

Он напомнил, что после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.

"Референдумы стали точкой в этой истории. Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны - до 2014 года", - сказал президент.

По мнению Зеленского, с той точки можно попытаться решить вопрос дипломатическим путем.

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# В мире# Война в Украине
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