"Медиазона": известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ

На 21 октября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 7822 российских военнослужащих. Потери подсчитали издания "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров.

Как минимум 41 погибший – это мобилизованные за последний месяц россияне. Отмечается, что часть этих потерь небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях.

Чаще других гибли военнослужащие из Бурятии и Дагестана. Как отмечается в исследовании, в основном, сообщения о гибели солдат поступают из бедных регионов, где средняя зарплата ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну.

К 21 октября журналистам удалось подтвердить гибель больше 1200 офицеров российской армии и других силовых структур. При этом потери среди отрядов добровольцев показали самый значительный рост с начала войны.

В исследовании речь идет только о публично подтверждённых потерях. Журналисты ориентируются на открытую информацию о смертях и похоронах: публикации родственников погибших, сообщения глав регионов России и местных СМИ. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.

Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Британская разведка в сентябре оценивала потери россиян в 25 тысяч человек, Генштаб Украины – примерно в 60 тысяч человек.

Радио Свобода