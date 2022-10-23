Сергей Кириенко

Новости

20 мин. назад

Замглавы администрации российского президента Кириенко призвал к "народной войне"

Борис Акунин

Новости

25 мин. назад

Спектакли по пьесам Бориса Акунина идут без упоминания имени автора

Поддержка Украины в Вильнюсе

Новости

40 мин. назад

Украинцы в Вильнюсе стали усерднее учить литовский язык на бесплатных курсах

Гитанас Науседа

Новости

58 мин. назад

Науседа поздравил Венгрию: Во время эскалации войны против Украины очень важно единство демократического мира

Александр Кушнарь

Новости

1 ч. назад

Александр Кушнарь: Россия сейчас выбрала путь Ирана

Похороны российского военнослужащего

Новости

2 ч. назад

"Медиазона": известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ

Король Бельгии Филипп

Новости

2 ч. назад

Прибывающей в Литву бельгийской королевской чете вручат госнаграды

Поиск человеческих останков в Кедайняй

Новости

2 ч. назад

После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

Владимир Зеленский

Новости

3 ч. назад

Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией

Олаф Шольц

Новости

3 ч. назад

Канцлер ФРГ отрицает угрозы со стороны Путина

Мобилизация в России

Новости

3 ч. назад

Из-за объявленной в России мобилизации двое россиян попросили убежища в Литве

Владимир Зеленский и Виктория Чмилите-Нильсен

Новости

3 ч. назад

Президент Украины наградил орденами спикеров парламентов Литвы, Латвии и Эстонии

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе

Новости

4 ч. назад

В Вильнюсе на полгода открыли два диагональных пешеходных перехода

Одноразовые пакеты

Новости

4 ч. назад

C июля 2023 года в Литве могут ввести плату за одноразовые пакеты

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Новости

18 ч. назад

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Митинг Движения семей на Кафедральной площади

Новости

18 ч. назад

Участники митинга Движения семей считают, что Конституцию превратили в «ничтожную бумагу»

Новости

2022.10.23 10:50

Замглавы администрации российского президента Кириенко призвал к "народной войне"

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.23 10:50
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко / Shutterstock

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия добьётся победы в войне в Украине, если война станет "народной".

Кириенко, который в последние месяцы неоднократно посещал Донбасс и другие недавно аннексированные территории, выступил в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей.

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность" - приводит слова чиновника ТАСС.

"Самой важной битвой" при этом Кириенко назвал "битву за молодёжь". По его мнению, страны Запада пытаются повлиять на российскую молодёжь, а классные руководители должны этому помешать. Он также призвал оказывать помощь семьям участников так называемой спецоперации, напомнив о существовавшем в советские времена тимуровском движении.

По мнению Кириенко, Россия "не воюет с Украиной", но страны НАТО ведут против России "неприкрытую войну" с целью "ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство".

Сергей Кириенко - бывший премьер-министр России и лидер партии Союз правых сил, в своё время считался реформатором-технократом. В Администрации президента курировал внутреннюю политику. После начала войны в Украине, по многочисленным сообщениям, стал куратором оккупированных территорий. Несколько дней назад он был в Херсоне.

Российские власти называют боевые действия в Украине, начатые 24 февраля по решению президента Владимира Путина, "специальной военной операцией", избегая слова "война". Известны случаи, когда за использование слова "война" в контексте российского вторжения в Украину людей штрафовали за так называемую дискредитацию армии.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Борис Акунин
26 мин. назад

Спектакли по пьесам Бориса Акунина идут без упоминания имени автора

Поддержка Украины в Вильнюсе
41 мин. назад

Украинцы в Вильнюсе стали усерднее учить литовский язык на бесплатных курсах

Гитанас Науседа
59 мин. назад

Науседа поздравил Венгрию: Во время эскалации войны против Украины очень важно единство демократического мира

Александр Кушнарь
6
1 ч. назад

Александр Кушнарь: Россия сейчас выбрала путь Ирана

6
Похороны российского военнослужащего
2 ч. назад

"Медиазона": известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ

Король Бельгии Филипп
2 ч. назад

Прибывающей в Литву бельгийской королевской чете вручат госнаграды

Поиск человеческих останков в Кедайняй
2 ч. назад

После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

N-18
Владимир Зеленский
3 ч. назад

Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией

Олаф Шольц
3 ч. назад

Канцлер ФРГ отрицает угрозы со стороны Путина

Мобилизация в России
3 ч. назад

Из-за объявленной в России мобилизации двое россиян попросили убежища в Литве

Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде КПК
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.10.22 12:25
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК

Видео
Митинг Движения семей на Кафедральной площади
11
2022.10.22 16:11

Участники митинга Движения семей считают, что Конституцию превратили в «ничтожную бумагу»

11
Война России против Украины (иллюстративное фото)
2022.10.22 11:57

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
2022.10.23 06:30

В Вильнюсе на полгода открыли два диагональных пешеходных перехода

Алексей Венедиктов
2022.10.22 11:45

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Мобилизация в России
2022.10.23 07:40

Из-за объявленной в России мобилизации двое россиян попросили убежища в Литве

Санаторий Belorus
2022.10.22 15:40

Беларусь критикует предложение Литвы согласовывать с офисом Тихановской списки приезжающих в санаторий Belorus

Эдгарс Ринкевичс
2022.10.22 11:30

Всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность

Поиск человеческих останков в Кедайняй
2022.10.23 08:20

После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

N-18
В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход
2022.10.22 16:37

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход