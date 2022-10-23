В Вильнюсе на полгода открыли два диагональных пешеходных перехода

Они появились там, где люди уже переходили дорогу по диагонали.
На двух перекрестках Вильнюса появились первые диагональные пешеходные переходы. Временные диагональные пешеходные переходы оборудовали на перекрестках по улицам Дарюса и Гиренаса — Капсу — Шальткалвю и Пилимо — Калинауско — Палангос. Диагональные переходы будут работать полгода, после чего эксперты оценят результаты и дадут рекомендации.
В самоуправлении города отметили, что проект только закрепляет уже сформированное поведение людей.
«На пересечении первых трех улиц зеленый свет для пешеходов мигает одновременно во всех направлениях уже шесть лет. Пешеходы заметили это и используют наиболее удобный для них способ — переход перекрестка по диагонали. Мы надеемся, что такие переходы появятся и в других частях Вильнюса», — сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.
Для безопасности пешеходов за движением на участвующих в проекте перекрестках будут вести постоянный контроль.
На этой неделе первый в Литве диагональный пешеходный переход открыли в Каунасе. Такие переходы уже используют в США, Канаде, Великобритании, Японии, Швеции.