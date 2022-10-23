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2022.10.23 06:30

В Вильнюсе на полгода открыли два диагональных пешеходных перехода

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.23 06:30
Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе / Eitvydo Kinaičio/Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Они появились там, где люди уже переходили дорогу по диагонали.

На двух перекрестках Вильнюса появились первые диагональные пешеходные переходы. Временные диагональные пешеходные переходы оборудовали на перекрестках по улицам Дарюса и Гиренаса — Капсу — Шальткалвю и Пилимо — Калинауско — Палангос. Диагональные переходы будут работать полгода, после чего эксперты оценят результаты и дадут рекомендации.

В самоуправлении города отметили, что проект только закрепляет уже сформированное поведение людей.

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе / Eitvydo Kinaičio/Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

«На пересечении первых трех улиц зеленый свет для пешеходов мигает одновременно во всех направлениях уже шесть лет. Пешеходы заметили это и используют наиболее удобный для них способ — переход перекрестка по диагонали. Мы надеемся, что такие переходы появятся и в других частях Вильнюса», — сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе / Eitvydo Kinaičio/Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Для безопасности пешеходов за движением на участвующих в проекте перекрестках будут вести постоянный контроль.

На этой неделе первый в Литве диагональный пешеходный переход открыли в Каунасе. Такие переходы уже используют в США, Канаде, Великобритании, Японии, Швеции.

Новая газета - Балтия

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
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