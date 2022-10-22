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2022.10.22 11:57

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.22 11:57
Война России против Украины (иллюстративное фото)
Война России против Украины (иллюстративное фото) / AP nuotr.

Ряд регионов Украины подверглись утром в субботу российским ракетным ударам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что целью ракетной атаки стала гражданская инфраструктура. Судя по сообщениям с мест, речь вновь идёт об ударах по объектах энергетики. Во ряде городов, прежде всего на западе Украины, после них пропал свет, есть перебои также с водой и связью. Сообщений о пострадавших пока нет.

Сообщается, в частности, что без электричества остались областные центры Хмельницкий и Ровно, света нет также в ряде районов Одесской, Кировоградской, Волынской областей. Опубликованы фото и видео результатов ракетного удара по Ровно, над городом поднимается чёрный дым. Мэр города Александр Третьяк сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры. Также удар был нанесён по Луцку. Мэр города Игорь Полищук заявил о попадании в объект энергетики. По его словам, в части города отсутствует электричество.

Сообщается о работе ПВО во Львовской, Одесской и Киевской областях, в Черновицкой области, по данным местных властей, истребитель сбил ракету, которая упала в озеро. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, ПВО сбила все 5 ракет, предположительно летевших на Киев.

Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины 10 октября. Начиная с этого дня, удары наносятся практически каждый день, хотя и с меньшей интенсивностью. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесённый украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.

По оценкам Галущенко, из-за российских атак на объекты энергетики Украина утратила примерно 4 тысяч мегаватт энергетического потенциала. Однако, подчеркнул министр в комментарии Reuters, своей прямой цели – полностью оставить Украину без тепла и электричества – Россия на данный момент не добилась. Многие электростанции, затронутые бомбёжками, продолжают работать, пусть и с меньшей эффективностью.

Жителей Украины просят в дневные и вечерние часы экономить электроэнергию, в ряде регионов происходят отключения света на несколько часов из-за перегрузки системы.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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