После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

На прошлой неделе в Кедайняй несовершеннолетний нашел человеческий череп. Полицейские ищут другие человеческие кости. Прокуратура начала предварительное расследование для установления причины смерти, ожидаются результаты ДНК-экспертизы.

В понедельник портал rinkosaikste.lt проинформировал, что неделю назад на территории Кедайнского городского парка была найдена человеческая голова.

Как уточнили порталу в Главном комиссариате полиции по Каунасскому уезду, жуткая находка была обнаружена около 18:00 на улице Й. Басанавичюса, на территории городского парка, на лужайке. По предварительным данным, голову обнаружил ребенок, отправившийся на рыбалку. Он сообщил о находке взрослым, и они вызвали специальные службы.

Поиск человеческих останков в Кедайняй / Rolano Valionio/ „Kėdainių mugė“ nuotr.

Однако, как сообщила в пятницу порталу LRT.lt главный специалист отдела коммуникации Главного комиссариата полиции по Каунасскому уезду Реда Зараускене, на лужайке была найдена не человеческая голова, а череп. По ее словам, правоохранители все еще разбираются в ситуации.

«Такие расследования обычно длятся около 3-4 недель. Наши сотрудники с помощью водолазов ищут и другие кости человеческого тела», – сказала Р. Зараускене.

Поиск человеческих останков в Кедайняй / Rolano Valionio/ „Kėdainių mugė“ nuotr.

Как сообщила порталу LRT.lt главный специалист отдела коммуникации Генеральной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте, в настоящее время проводится досудебное расследование для установления причины смерти.

«Для уточнения личности назначена ДНК-экспертиза, ее результаты еще ожидаются. Место, где был найден череп, сотрудники тщательно проверили, но больше ни костей, ни других находок обнаружено не было», – заявила Т. Меркявичюте.

Поиск человеческих останков в Кедайняй / Rolano Valionio/ „Kėdainių mugė“ nuotr.

Как сообщает портал rinkosaikste.lt, следователи выдвинули версию, что часть человеческого тела могли притащить в это место дикие животные, поэтому следствие будет выяснять, где могут находиться другие части тела.