C июля 2023 года в Литве могут ввести плату за одноразовые пакеты

Парламентский комитет по охране окружающей среды решил уменьшить использование пластика. Если парламент одобрит новый порядок, то с июля 2023 года одноразовые полиэтиленовые пакеты в магазине станут платными.

«Вред пластиковых пакетов кроется в двух аспектах. Во-первых, их чаще всего выбрасывают вместе с обычным мусором, не сортируют. Во-вторых, их практически невозможно переработать, поскольку они почти всегда грязные, их невозможно собрать отдельно. Поэтому надо ограничивать избыточное использование таких пакетов», — пояснил член фракции Партии свободы Каспарас Адомайтис.

По его словам, вопрос использования этих пакетов сейчас решают многие страны, где-то уже ввели использование компостируемых пакетов.

«Но и компостируемые пакеты не идеальное решение, обычно никто их не компостирует, ведь для этого нужны особые условия, в результате окружение еще больше загрязняется микропластиком», — сказал он.

Поправка предусматривает, что плату за легкие полиэтиленовые пакеты смогут устанавливать сами торговые центры. Например, супермаркет Rimi в Эстонии берет 5 центов за один тонкий полиэтиленовый пакет. За пакеты, в которые работники магазина фасуют мясо и рыбу, платить не придется.

Ежегодно во всем мире производят 5 триллионов пластиковых пакетов, для разложения каждого из них требуется 1000 лет. Экологи отмечают, что даже после процесса разложения собрать микропластик из окружения почти невозможно.

Новая газета - Балтия