В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Новости

23 мин. назад

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Митинг Движения семей на Кафедральной площади

Новости

49 мин. назад

Участники митинга Движения семей считают, что Конституцию превратили в «ничтожную бумагу»

Санаторий Belorus

Новости

1 ч. назад

Беларусь критикует предложение Литвы согласовывать с офисом Тихановской списки приезжающих в санаторий Belorus

Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде КПК

Новости

4 ч. назад

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК

Война России против Украины (иллюстративное фото)

Новости

5 ч. назад

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Алексей Венедиктов

Новости

5 ч. назад

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Эдгарс Ринкевичс

Новости

5 ч. назад

Всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность

Кевин Спейси

Новости

5 ч. назад

Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте

Новости

5 ч. назад

Рейтинговую таблицу возглавляют социал-демократы, на втором месте – консерваторы

Рига

Новости

6 ч. назад

Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Война России против Украины

Новости

6 ч. назад

"Важные истории": в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных россиян

Гитанас Науседа

Новости

7 ч. назад

Гитанас Науседа: Беларусь участвует в войне против Украины «в полном объеме»

Акция протеста Движения семей Литвы

Новости

7 ч. назад

Движение семей организует митинг в Вильнюсе, выдано разрешение на участие 15 тысяч человек

Лондон

Новости

7 ч. назад

Новым британским премьером тори видят Джонсона, Сунака или Мордонт

Джорджа Мелони

Новости

9 ч. назад

Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии

Литва закупает ракеты для противовоздушных систем

Новости

9 ч. назад

Литва за 45 млн евро закупает у шведской компании ракеты для противовоздушных систем

Новости

2022.10.22 16:37

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.22 16:37
В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход
В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход / фото - Каунасское самоуправление

На перекрестке улиц Донелайче и Майроне в Каунасе открыли первый в Литве диагональный пешеходный переход, сообщает городское самоуправление. 

«США, Канада, Великобритания, Япония и Швеция — это лишь несколько стран, в которых для безопасности пешеходов оборудованы подобные перекрестки. Такая организация движения внедрена и в Каунасе — отныне перейти через дорогу между ул. К. Донелайче и Майроне можно быстрее и удобнее», — отметили в самоуправлении.

Красный сигнал светофора на этом перекрестке одновременно горит для всех автомобилей, поэтому пешеходы могут безопасно пересечь улицу наискосок, когда горит зеленый свет.

Для людей с дополнительными потребностями установили низкие тротуары.

Главная задача диагональных пешеходных переходов — разгрузить перекрестки, на которых собирается большое количество пешеходов. По факту, диагональный пешеходный переход позволяет попасть на нужное направление за одно пересечение проезжей части.

Новая газета - Балтия

# Литва
Митинг Движения семей на Кафедральной площади
11
50 мин. назад

Участники митинга Движения семей считают, что Конституцию превратили в «ничтожную бумагу»

11
Санаторий Belorus
1 ч. назад

Беларусь критикует предложение Литвы согласовывать с офисом Тихановской списки приезжающих в санаторий Belorus

Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде КПК
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК

Видео
Война России против Украины (иллюстративное фото)
5 ч. назад

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Алексей Венедиктов
5 ч. назад

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Эдгарс Ринкевичс
5 ч. назад

Всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность

Кевин Спейси
5 ч. назад

Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте
6 ч. назад

Рейтинговую таблицу возглавляют социал-демократы, на втором месте – консерваторы

Рига
6 ч. назад

Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Война России против Украины
6 ч. назад

"Важные истории": в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных россиян

Цены на отопление
2022.10.21 17:03

Украинцы в Литве ждут отопительного сезона с тревогой

Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде КПК
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.10.22 12:25
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК

Видео
Акция протеста Движения семей Литвы
2022.10.22 09:34

Движение семей организует митинг в Вильнюсе, выдано разрешение на участие 15 тысяч человек

Война России против Украины (иллюстративное фото)
2022.10.22 11:57

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Литва закупает ракеты для противовоздушных систем
2022.10.22 08:00

Литва за 45 млн евро закупает у шведской компании ракеты для противовоздушных систем

Гитанас Науседа
2022.10.22 10:00

Гитанас Науседа: Беларусь участвует в войне против Украины «в полном объеме»

Джорджа Мелони
2022.10.22 08:00

Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии

Алексей Венедиктов
2022.10.22 11:45

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте
2022.10.22 11:01

Рейтинговую таблицу возглавляют социал-демократы, на втором месте – консерваторы

Эдгарс Ринкевичс
2022.10.22 11:30

Всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность