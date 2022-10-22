В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

На перекрестке улиц Донелайче и Майроне в Каунасе открыли первый в Литве диагональный пешеходный переход, сообщает городское самоуправление.

«США, Канада, Великобритания, Япония и Швеция — это лишь несколько стран, в которых для безопасности пешеходов оборудованы подобные перекрестки. Такая организация движения внедрена и в Каунасе — отныне перейти через дорогу между ул. К. Донелайче и Майроне можно быстрее и удобнее», — отметили в самоуправлении.



Красный сигнал светофора на этом перекрестке одновременно горит для всех автомобилей, поэтому пешеходы могут безопасно пересечь улицу наискосок, когда горит зеленый свет.

Для людей с дополнительными потребностями установили низкие тротуары.

Главная задача диагональных пешеходных переходов — разгрузить перекрестки, на которых собирается большое количество пешеходов. По факту, диагональный пешеходный переход позволяет попасть на нужное направление за одно пересечение проезжей части.

Новая газета - Балтия