Война России против Украины (иллюстративное фото)

Новости

21 мин. назад

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Алексей Венедиктов

Новости

33 мин. назад

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Эдгарс Ринкевичс

Новости

48 мин. назад

Всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность

Кевин Спейси

Новости

1 ч. назад

Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте

Новости

1 ч. назад

Рейтинговую таблицу возглавляют социал-демократы, на втором месте – консерваторы

Рига

Новости

1 ч. назад

Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Война России против Украины

Новости

1 ч. назад

"Важные истории": в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных россиян

Гитанас Науседа

Новости

2 ч. назад

Гитанас Науседа: Беларусь участвует в войне против Украины «в полном объеме»

Акция протеста Движения семей Литвы

Новости

2 ч. назад

Движение семей организует митинг в Вильнюсе, выдано разрешение на участие 15 тысяч человек

Лондон

Новости

2 ч. назад

Новым британским премьером тори видят Джонсона, Сунака или Мордонт

Джорджа Мелони

Новости

4 ч. назад

Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии

Литва закупает ракеты для противовоздушных систем

Новости

4 ч. назад

Литва за 45 млн евро закупает у шведской компании ракеты для противовоздушных систем

Цены на отопление

Новости

19 ч. назад

Украинцы в Литве ждут отопительного сезона с тревогой

Эрика Швенченене

Новости

20 ч. назад

Главу "Международного форума добрососедских отношений" подозревают в содействии Палецкису

Победители "Евровидения 2022" - „Kalush Orchestra“

Новости

20 ч. назад

В "Евровидении-2023" в Ливерпуле примут участие 37 стран

Мигранты на польско-белрусской границе

Новости

21 ч. назад

Польские СМИ: Россия может снова переправлять мигрантов к границам ЕС через Калининград

Новости

2022.10.22 11:30

Всех россиян, живущих в Латвии, проверят на благонадежность

D
DW 2022.10.22 11:30
Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Всех граждан России, живущих в Латвии на постоянной или временной основе, ждет строгая проверка. Уклонистов от мобилизации в РФ Рига принимать не будет, сообщил глава МИД Латвии Ринкевич.

Латвия строго проверит на благонадежность всех россиян, живущих в этой стране на постоянной или временной основе, и некоторым из них по результатам проверок, по всей видимости, не продлят вид на жительство, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эксклюзивном интервью телеканалу "Настоящее время", обнародованном в пятницу, 21 октября.

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", - указал Ринкевич. Кроме того граждан России попросят ответить на вопросы "Чей Крым?" и "Что происходит в Украине?", чтобы выяснить их политические взгляды и отношение к войне. Ответы повлияют на шансы продления вида на жительство. В настоящее время ВНЖ в Латвии имеют около 10 тысяч россиян.

Латвия не будет принимать российских уклонистов

Эдгар Ринкевич также сообщил, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, чтобы избежать мобилизации на войну в Украине. "Эти люди - не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо, то выступайте против российской власти", - пояснил министр позицию Риги.

"Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан - да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности", - заметил Ринкевич.

"Если человек определяется, чей Крым, что происходит в Украине, его отношение к российской власти - это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет здесь и продолжает пропаганду путинского режима - а есть и такие - то это другой случай. То, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина. Мы здесь это видим как войну, которую ведет вся Россия", - указал глава МИД Латвии.

Латвия запретила въезд россиянам

В конце сентября Латвия и другие страны Балтии полностью запретили въезд россиянам по туристическим визам, но продолжают принимать заявления о предоставлении убежища, политического и гуманитарного, в том числе от граждан России. При этом, как следует из слов министра, угроза мобилизации в России не будет основанием для предоставления убежища в Латвии.

Позиция Латвии противоречит позиции ряда европейских представителей, в том числе главы Евросовета Шарля Мишеля. Недавно Мишель выразил мнение, что странам Евросоюза следует принимать российских уклонистов.

DW

# В мире# Война в Украине
Война России против Украины (иллюстративное фото)
22 мин. назад

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Алексей Венедиктов
34 мин. назад

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Кевин Спейси
1 ч. назад

Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте
1 ч. назад

Рейтинговую таблицу возглавляют социал-демократы, на втором месте – консерваторы

Рига
1 ч. назад

Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Война России против Украины
1 ч. назад

"Важные истории": в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных россиян

Гитанас Науседа
2 ч. назад

Гитанас Науседа: Беларусь участвует в войне против Украины «в полном объеме»

Акция протеста Движения семей Литвы
2 ч. назад

Движение семей организует митинг в Вильнюсе, выдано разрешение на участие 15 тысяч человек

Лондон
2 ч. назад

Новым британским премьером тори видят Джонсона, Сунака или Мордонт

Джорджа Мелони
4 ч. назад

Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии

Цены на отопление
2022.10.21 17:03

Украинцы в Литве ждут отопительного сезона с тревогой

Мигранты на польско-белрусской границе
2022.10.21 14:24

Польские СМИ: Россия может снова переправлять мигрантов к границам ЕС через Калининград

дополнено
Стрелка на Беларусь
2022.10.21 12:23

Украина заявила о повышенной угрозе российской атаки из Беларуси

Эрика Швенченене
2022.10.21 16:02

Главу "Международного форума добрососедских отношений" подозревают в содействии Палецкису

Акция протеста Движения семей Литвы
2022.10.22 09:34

Движение семей организует митинг в Вильнюсе, выдано разрешение на участие 15 тысяч человек

Литва закупает ракеты для противовоздушных систем
2022.10.22 08:00

Литва за 45 млн евро закупает у шведской компании ракеты для противовоздушных систем

„Rail Baltica“
2022.10.21 13:11

ЕС выделил на проект Rail Baltica еще 354 млн евро помощи

Джорджа Мелони
2022.10.22 08:00

Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии

Гитанас Науседа
2022.10.22 10:00

Гитанас Науседа: Беларусь участвует в войне против Украины «в полном объеме»

Победители "Евровидения 2022" - „Kalush Orchestra“
2022.10.21 15:24

В "Евровидении-2023" в Ливерпуле примут участие 37 стран