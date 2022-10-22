Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Соратники оппозиционера Алексея Навального из Международного Фонда борьбы с коррупцией внесли бывшего главного редактора закрытой российскими властями радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в составленный ими список "коррупционеров и разжигателей войны", известный также как "список 6000".

По замыслу соратников Навального, этот список должен стать основой для дополнения санкционных списков стран Запада.

Венедиктов попал в число 6000 предполагаемых коррупционеров и разжигателей как бывший руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Соратники Навального называют его "организатором фальсификации итогов электронного голосования в Государственную Думу" в Москве в 2021 году. Тогда по итогам электронного голосования в ряде округов победу одержали провластные кандидаты, а не те, кто был поддержан проектом Навального "Умное голосование". Сторонники оппозиционера - как и ряд независимых экспертов - обвинили власти в фальсификации итогов электронного голосования.

Венедиктов известен как сторонник процедуры электронного голосования. Он отрицал возможность фальсификации его итогов. Соратники Навального не пояснили, считают ли его действия коррупцией или разжиганием войны и если да, то почему.

Кроме Венедиктова, в список добавлен ряд чиновников, имевших отношение к электронному голосованию, а также герои недавнего расследования ФБК о вице-премьере Татьяне Голиковой и активах её семьи.

Во время проведения выборов в прошлом году Венедиктов был членом Общественной палаты Москвы, главным редактором крупной радиостанции. "Эхо Москвы" было закрыто в марте нынешнего года после начала российского вторжения в Украину. Вскоре после этого Венедиктов был признан российскими властями "иностранным агентом".

Алексей Венедиктов нередко вступал в публичную полемику с соратниками Навального, которые обвиняли его в работе на Кремль. Сам Навальный до своего ареста неоднократно бывал в эфире "Эха Москвы". Венедиктов прокомментировал своё включение в список, написав в телеграме "Придется расширить плашку", — это отсылка к уведомлению, которое он вынужден ставить к каждому своему посту после того, как был признан "иноагентом".

Венедиктов стал вторым человеком, одновременно включённым в "список 6000" и в реестр "иностранных агентов" - после журналиста Олега Кашина. Кашин после российского вторжения в Украину выступает против войны и с критикой российских властей, однако соратники Навального отказываются убрать его из списка, ссылаясь на его прежние высказывания. Также противоречивую реакцию вызвало включение в "список 6000" ряда других лиц.

Пока неизвестно о том, чтобы какая-либо из стран Запада руководствовалась "списком 6000" при введении санкций. Европарламент, однако, рекомендовал принять его к сведению, а в США сейчас рассматривается законопроект о возможности введения санкций против 200 наиболее активных "разжигателей войны" по рекомендациям ФБК.

Радио Свобода