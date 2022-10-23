Сергей Кириенко

Новости

44 мин. назад

Замглавы администрации российского президента Кириенко призвал к "народной войне"

Борис Акунин

Новости

49 мин. назад

Спектакли по пьесам Бориса Акунина идут без упоминания имени автора

Поддержка Украины в Вильнюсе

Новости

1 ч. назад

Украинцы в Вильнюсе стали усерднее учить литовский язык на бесплатных курсах

Гитанас Науседа

Новости

1 ч. назад

Науседа поздравил Венгрию: Во время эскалации войны против Украины очень важно единство демократического мира

Александр Кушнарь

Новости

1 ч. назад

Александр Кушнарь: Россия сейчас выбрала путь Ирана

Похороны российского военнослужащего

Новости

2 ч. назад

"Медиазона": известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ

Король Бельгии Филипп

Новости

2 ч. назад

Прибывающей в Литву бельгийской королевской чете вручат госнаграды

Поиск человеческих останков в Кедайняй

Новости

3 ч. назад

После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

Владимир Зеленский

Новости

3 ч. назад

Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией

Олаф Шольц

Новости

3 ч. назад

Канцлер ФРГ отрицает угрозы со стороны Путина

Мобилизация в России

Новости

3 ч. назад

Из-за объявленной в России мобилизации двое россиян попросили убежища в Литве

Владимир Зеленский и Виктория Чмилите-Нильсен

Новости

4 ч. назад

Президент Украины наградил орденами спикеров парламентов Литвы, Латвии и Эстонии

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе

Новости

5 ч. назад

В Вильнюсе на полгода открыли два диагональных пешеходных перехода

Одноразовые пакеты

Новости

5 ч. назад

C июля 2023 года в Литве могут ввести плату за одноразовые пакеты

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Новости

18 ч. назад

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Митинг Движения семей на Кафедральной площади

Новости

19 ч. назад

Участники митинга Движения семей считают, что Конституцию превратили в «ничтожную бумагу»

Новости

2022.10.23 10:45

Спектакли по пьесам Бориса Акунина идут без упоминания имени автора

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.23 10:45
Борис Акунин
Борис Акунин / Shutterstock.com

Российский молодёжный академический театр удалил имя писателя Бориса Акунина с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Сами спектакли продолжают идти. По словам писателя, художественный руководитель театра сообщил ему о давлении властей. Александринский театр в Санкт-Петербурге также убрал упоминание Акунина с афиш.

Министр культуры Ольга Любимова объяснила удаление имени писателя с афиш требованием самих россиян, сообщает РБК.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично покидают и наши учреждения и их афиши. В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать," - заявили в Минкульте.

Борис Акунин сказал, что не осуждает театры и понимает, что им приходится работать под давлением. Он выразил желание, чтобы его спектакли продолжали быть доступны российской публике, пусть даже анонимно.

Также в пятницу российская тележурналистка Ксения Собчак сообщила, что руководство Московского дома книги составило список нелояльных российскому режиму писателей: их книги рекомендуется ставить на дальние полки магазина и делать по возможности менее заметными. В список, по утверждению Собчак, входят 15 авторов; среди них Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, Екатерина Шульман и другие. Все они выражали критику российских властей, многие признаны в России иностранными агентами.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) - популярный российский писатель и переводчик. Многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине. С 2014 года живёт в Лондоне. Внесён Минюстом России в список иностранных агентов.

Радио Свобода

# Культура
Сергей Кириенко
46 мин. назад

Замглавы администрации российского президента Кириенко призвал к "народной войне"

Поддержка Украины в Вильнюсе
1 ч. назад

Украинцы в Вильнюсе стали усерднее учить литовский язык на бесплатных курсах

Гитанас Науседа
1 ч. назад

Науседа поздравил Венгрию: Во время эскалации войны против Украины очень важно единство демократического мира

Александр Кушнарь
6
1 ч. назад

Александр Кушнарь: Россия сейчас выбрала путь Ирана

6
Похороны российского военнослужащего
2 ч. назад

"Медиазона": известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ

Король Бельгии Филипп
2 ч. назад

Прибывающей в Литву бельгийской королевской чете вручат госнаграды

Поиск человеческих останков в Кедайняй
3 ч. назад

После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

N-18
Владимир Зеленский
3 ч. назад

Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией

Олаф Шольц
3 ч. назад

Канцлер ФРГ отрицает угрозы со стороны Путина

Мобилизация в России
3 ч. назад

Из-за объявленной в России мобилизации двое россиян попросили убежища в Литве

Ху Цзиньтао выводят из президиума на съезде КПК
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.10.22 12:25
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума на съезде КПК

Видео
Митинг Движения семей на Кафедральной площади
11
2022.10.22 16:11

Участники митинга Движения семей считают, что Конституцию превратили в «ничтожную бумагу»

11
Война России против Украины (иллюстративное фото)
2022.10.22 11:57

Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество

Мобилизация в России
2022.10.23 07:40

Из-за объявленной в России мобилизации двое россиян попросили убежища в Литве

Диагональный пешеходный переход в Вильнюсе
2022.10.23 06:30

В Вильнюсе на полгода открыли два диагональных пешеходных перехода

Алексей Венедиктов
2022.10.22 11:45

Соратники Навального внесли Венедиктова в "список 6000"

Санаторий Belorus
2022.10.22 15:40

Беларусь критикует предложение Литвы согласовывать с офисом Тихановской списки приезжающих в санаторий Belorus

Поиск человеческих останков в Кедайняй
2022.10.23 08:20

После обнаружения в Кедайняй человеческого черепа ожидаются результаты ДНК-экспертизы

N-18
В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход
2022.10.22 16:37

В Каунасе оборудовали первый в Литве диагональный пешеходный переход

Александр Кушнарь
6
2022.10.23 10:00

Александр Кушнарь: Россия сейчас выбрала путь Ирана

6