Эрика Швенченене

Новости

1 ч. назад

Главу "Международного форума добрососедских отношений" подозревают в содействии Палецкису

Победители "Евровидения 2022" - „Kalush Orchestra“

Новости

1 ч. назад

В "Евровидении-2023" в Ливерпуле примут участие 37 стран

Мигранты на польско-белрусской границе

Новости

2 ч. назад

Польские СМИ: Россия может снова переправлять мигрантов к границам ЕС через Калининград

„Rail Baltica“

Новости

3 ч. назад

ЕС выделил на проект Rail Baltica еще 354 млн евро помощи

Стрелка на Беларусь

Новости

4 ч. назад

Украина заявила о повышенной угрозе российской атаки из Беларуси

Владимир Зеленский

Новости

5 ч. назад

Вильнюсские троллейбусы будут рекламировать фонд Зеленского UNITED24

Роман Доброхотов на фестивале расследовательской журналистики

Новости

6 ч. назад

Создатель The Insider Роман Доброхотов: переворот в России возможен только при условии многомиллионных уличных протестов

Ингрида Шимоните

Новости

6 ч. назад

Глава Партии труда предложит оппозиции рассмотреть вотум недоверия правительству Литвы

Александр Лукашенко

Новости

7 ч. назад

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

А. Навальный

Новости

8 ч. назад

Против Навального возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму

Гитанас Науседа

Новости

8 ч. назад

Энергетический спор: в ЕС достигли принципиального согласия

Олег Батурин

Новости

23 ч. назад

Допросы, угрозы и эвакуация: История украинского журналиста, освобожденного из российского плена

GIPL

Новости

1 д. назад

Газопровод между Литвой и Польшей испытан на полную мощность

Лиз Трасс

Новости

1 д. назад

Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Bolt

Новости

1 д. назад

Водитель Bolt, находившийся в машине с пассажирами, спровоцировал аварию и позже скончался

Инфляция

Новости

1 д. назад

ОЭСР: рост экономики Литвы в следующем году составит около 1,3%

Новости

2022.10.21 16:02

Главу "Международного форума добрососедских отношений" подозревают в содействии Палецкису

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.21 16:02
Эрика Швенченене
Эрика Швенченене / I. Gelūno / BNS nuotr.

Эрика Швенченене, глава основанного осужденная за шпионаж в пользу России Альгирдасом Паляцкисом «Международного форума добрососедских отношений», в пятницу подтвердила BNS, что правоохранительные органы предъявили ей подозрения в пособничестве другому государственному в его действиях против Литвы.

«Меня допрашивали как подозреваемого в нарушении части первой статьи 118 Уголовного кодекса», — сказала Швенченене.

Упомянутая статья предусматривает, что тот, кто помогал другому государству действовать против Литвы, ее конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороны или экономической мощи, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Швенченене сообщила, что в четверг ее допрашивали в Управлении криминальной полиции Литвы, в тот же день были проведены обыски в ее доме, на даче дочери, а также в домах других учредителей «Международного форума добрососедских отношений» - Дмитрия Глазкова, Казимераса Юрайтиса и Миндаугаас Рамошки - в домах и в других помещениях.

Прокуратура сообщила в четверг, что в ходе досудебного расследования в отношении «Международного форума добрососедских отношений» и действий связанных с ним лиц против Литвы были проведены обыски, вручены извещения о подозрениях и проведены другие запланированные следственные действия, но она не предоставила более подробную информацию.

Эрика Швенченене
Эрика Швенченене / I. Gelūno / BNS nuotr.

Швенченене заявила, что подозрения правоохранительных органов в отношении нее необоснованны, так как Литва не пострадала в результате деятельности организации.

Подозреваемая заявила, что ее допрос был неполным и отложен до следующего четверга.

Правоохранительные органы также проводят другое досудебное расследование в отношении подписи Палецкиса на учредительных документах «Международного форума добрососедских отношений».

Они были подписаны Палецкисом, когда он уже отбывал наказание в Каунасском следственном изоляторе.

На этой неделе суд также начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о ликвидации ассоциации как незаконно созданной, но решил заменить судью по делу.

Несколько недель назад члены «Международного форума добрососедских отношений» объявили, что направляются в оккупированную Россией часть Восточной Украины, где собираются наблюдать за организованными Москвой псевдореферендумами по поводу аннексии этих территорий.

Швенченене ранее заявляла, что не смогла выехать на Донбасс из-за созданных «очень больших искусственных препятствий».

Эрика Швенченене
Эрика Швенченене
# Литва
Цены на отопление
1 мин. назад

Украинцы в Литве ждут отопительного сезона с тревогой

Победители "Евровидения 2022" - „Kalush Orchestra“
1 ч. назад

В "Евровидении-2023" в Ливерпуле примут участие 37 стран

Мигранты на польско-белрусской границе
2 ч. назад

Польские СМИ: Россия может снова переправлять мигрантов к границам ЕС через Калининград

дополнено
„Rail Baltica“
3 ч. назад

ЕС выделил на проект Rail Baltica еще 354 млн евро помощи

Стрелка на Беларусь
4 ч. назад

Украина заявила о повышенной угрозе российской атаки из Беларуси

Владимир Зеленский
5 ч. назад

Вильнюсские троллейбусы будут рекламировать фонд Зеленского UNITED24

Роман Доброхотов на фестивале расследовательской журналистики
Интервью ЛРТ
6 ч. назад
Интервью ЛРТ

Создатель The Insider Роман Доброхотов: переворот в России возможен только при условии многомиллионных уличных протестов

Ингрида Шимоните
6 ч. назад

Глава Партии труда предложит оппозиции рассмотреть вотум недоверия правительству Литвы

Александр Лукашенко
7 ч. назад

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

А. Навальный
8 ч. назад

Против Навального возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму

Ингрида Шимоните
2022.10.21 10:21

Глава Партии труда предложит оппозиции рассмотреть вотум недоверия правительству Литвы

Владимир Зеленский
2022.10.21 11:56

Вильнюсские троллейбусы будут рекламировать фонд Зеленского UNITED24

Роман Доброхотов на фестивале расследовательской журналистики
Интервью ЛРТ
2022.10.21 10:48
Интервью ЛРТ

Создатель The Insider Роман Доброхотов: переворот в России возможен только при условии многомиллионных уличных протестов

Гитанас Науседа
2022.10.21 08:10

Энергетический спор: в ЕС достигли принципиального согласия

Мигранты на польско-белрусской границе
2022.10.21 14:24

Польские СМИ: Россия может снова переправлять мигрантов к границам ЕС через Калининград

дополнено
Стрелка на Беларусь
2022.10.21 12:23

Украина заявила о повышенной угрозе российской атаки из Беларуси

Александр Лукашенко
2022.10.21 09:22

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

„Rail Baltica“
2022.10.21 13:11

ЕС выделил на проект Rail Baltica еще 354 млн евро помощи

А. Навальный
2022.10.21 08:34

Против Навального возбуждено дело о призывах к терроризму и экстремизму

Победители "Евровидения 2022" - „Kalush Orchestra“
2022.10.21 15:24

В "Евровидении-2023" в Ливерпуле примут участие 37 стран