Главу "Международного форума добрососедских отношений" подозревают в содействии Палецкису

Эрика Швенченене, глава основанного осужденная за шпионаж в пользу России Альгирдасом Паляцкисом «Международного форума добрососедских отношений», в пятницу подтвердила BNS, что правоохранительные органы предъявили ей подозрения в пособничестве другому государственному в его действиях против Литвы.

«Меня допрашивали как подозреваемого в нарушении части первой статьи 118 Уголовного кодекса», — сказала Швенченене.

Упомянутая статья предусматривает, что тот, кто помогал другому государству действовать против Литвы, ее конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороны или экономической мощи, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Швенченене сообщила, что в четверг ее допрашивали в Управлении криминальной полиции Литвы, в тот же день были проведены обыски в ее доме, на даче дочери, а также в домах других учредителей «Международного форума добрососедских отношений» - Дмитрия Глазкова, Казимераса Юрайтиса и Миндаугаас Рамошки - в домах и в других помещениях.

Прокуратура сообщила в четверг, что в ходе досудебного расследования в отношении «Международного форума добрососедских отношений» и действий связанных с ним лиц против Литвы были проведены обыски, вручены извещения о подозрениях и проведены другие запланированные следственные действия, но она не предоставила более подробную информацию.

Эрика Швенченене / I. Gelūno / BNS nuotr.

Швенченене заявила, что подозрения правоохранительных органов в отношении нее необоснованны, так как Литва не пострадала в результате деятельности организации.

Подозреваемая заявила, что ее допрос был неполным и отложен до следующего четверга.

Правоохранительные органы также проводят другое досудебное расследование в отношении подписи Палецкиса на учредительных документах «Международного форума добрососедских отношений».

Они были подписаны Палецкисом, когда он уже отбывал наказание в Каунасском следственном изоляторе.

На этой неделе суд также начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о ликвидации ассоциации как незаконно созданной, но решил заменить судью по делу.

Несколько недель назад члены «Международного форума добрососедских отношений» объявили, что направляются в оккупированную Россией часть Восточной Украины, где собираются наблюдать за организованными Москвой псевдореферендумами по поводу аннексии этих территорий.

Швенченене ранее заявляла, что не смогла выехать на Донбасс из-за созданных «очень больших искусственных препятствий».