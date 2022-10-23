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2022.10.23 08:40

Прибывающей в Литву бельгийской королевской чете вручат госнаграды

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BNS 2022.10.23 08:40
Король Бельгии Филипп
Король Бельгии Филипп / AP nuotr.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда, которые прибывают в Литву на следующей неделе, награждены государственными наградами – орденами Витаутаса Великого.

В указе, подписанном в пятницу президентом Литвы Гитанасом Науседой, говорится, что награды присуждаются за личный вклад в развитие межгосударственных отношений между Литвой и Бельгией, а также в развитие политического, экономического и социального сотрудничества между двумя странами.

Король Бельгии награжден орденом Витаутаса Великого с золотой цепью, королева будет награждена Большим крестом ордена Витаутаса Великого.

24-26 октября бельгийские монархи посетят Литву с государственным визитом.

Он начнется со встречи лидеров стран.

Затем король Филипп и Науседа посетят бельгийских солдат на полигоне в Пабраде, примут участие в литовско-бельгийском бизнес-форуме, пообщаются со студентами Вильнюсского университета, посетят Старый город Вильнюса.

В первый день визита, в понедельник, первая леди Литвы Диана Науседене и королева Матильда посетят Еврейский музей им. Вильнюсского Гаона, где познакомятся с творчеством и культурным наследием литовских евреев.

# Литва
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