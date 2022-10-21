Украина заявила о повышенной угрозе российской атаки из Беларуси

Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что существует высокая вероятность того, что российские силы могут начать наступление с территории Беларуси, чтобы перекрыть маршруты поставок западного оружия и военной техники.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов заявил, что Россия развертывает авиацию и войска на авиабазах и объектах военной инфраструктуры в Беларуси.

«На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», – сказал Громов.



"Голос Америки"