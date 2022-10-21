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2022.10.21 10:21

Глава Партии труда предложит оппозиции рассмотреть вотум недоверия правительству Литвы

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.21 10:21
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вице-председатель Сейма Литвы, лидер оппозиционной Партии труда (ПТ) Андрюс Мазуронис заявил, что предложит оппозиции парламента рассмотреть вопрос об организации процедуры недоверия правительству, вместо интерпелляции в отношении отдельных министров.

«Интерпелляция на пять-шесть министров не принесет никакой пользы, и результат вполне ясен, потому что вопрос по интерпелляции министрам ставится открытым голосованием. Я предлагал оппозиционным фракциям и сейчас, когда мы встретимся, я снова предложу, что может быть, стоит подумать, если такой ряд министров уже сформировался, то нет доверия всему правительству, это была бы одна процедура, одно голосование», - сказал Мазуронис в интервью радиостанции Ziniu radijas в пятницу.

По его словам, такое голосование показало бы, пользуется ли кабинет министров поддержкой в Сейме, а если бы голосование было положительным для этого правительства, то оно подтвердило, что правительство должно продолжать свою работу.

«(...) В темных, мрачных и холодных коридорах Сейма, слышны не один и ни два голоса от представителей правящего большинства, что это правительство не справляется», - сказал Мазуронис.

Согласно Уставу Сейма, на заседании Сейма не менее одной пятой депутатов (29) может внести проект постановления, выражающий прямое недоверие правительству.

В ходе процедуры вотума недоверия могут быть опрошены все министры, после чего немедленно проводится процедура вотума недоверия правительству. Такое постановление принимается тайным голосованием при поддержке более половины голосов всех членов Сейма, то есть не менее 71.

У оппозиции 67 голосов в Сейме.

Последняя интерпелляция в Сейме была проведена в сентябре в отношении министра энергетики Дайниса Крейвиса из-за высоких цен на энергоносители, но оппозиции не удалось сместить его с должности.

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