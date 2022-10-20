Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку.

Трасс сообщила, что уже сообщила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.



Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.



Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.



Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад.



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