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2022.10.20 15:38

Водитель Bolt, находившийся в машине с пассажирами, спровоцировал аварию и позже скончался

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.20 15:38
Bolt
Bolt / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В среду вечером в Вильнюсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, работающий на платформе "Болт". По предварительной информации, водитель мог потерять сознание за рулем и врезаться в другой автомобиль.

Авария произошла на улице Оланду примерно в 19:20.

Человек, сообщивший о происшествии, сказал, что у водителя Bolt, возможно, возникли проблемы со здоровьем, и он врезался в стоящий впереди автомобиль BMW. В автомобиле Bold находились пассажиры.

Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, медики пытались реанимировать водителя около часа.

К сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось. По данным полиции, других пострадавших в аварии нет, официальные лица выясняют обстоятельства происшествия.

"Нам сообщили о происшествии вчера вечером. В настоящее время мы собираем информацию и готовы сотрудничать со следственными органами. Сегодня мы не можем предоставить больше информации, но выражаем искренние соболезнования в связи со смертью водителя", - сказал LRT.lt Андрюс Пацявичюс, глава компании Bolt Lietuva.

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