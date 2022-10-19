Эксперты: присоединится ли Беларусь к боевым действиям России в Украине?

Заявления белорусского лидера Александра Лукашенко вызвали новые опасения по поводу того, что его армия может присоединиться к российским силам в войне Москвы против Украины.

Однако авторитарный лидер, похоже, не хочет предоставлять свои войска, несмотря на предполагаемое давление со стороны Москвы.

По мнению аналитиков, если небольшая и неопытная армия Беларуси вмешается, дополнительные войска могут помочь Москве перекрыть некоторые ключевые транспортные коридоры, но едва ли смогут значительно расширить возможности президента России Владимира Путина на поле боя.

«Белорусская армия слаба и демотивирована, и она не хочет воевать с Украиной, что означает, что Лукашенко попытается дать Путину все, кроме белорусских солдат», – заявил Associated Press украинский военный аналитик Олег Жданов.

Лукашенко объявил, что он и Путин договорились создать совместную «региональную группировку войск», и что в Беларуси разместятся несколько тысяч российских солдат.

Лукашенко публично поддержал атаку России на Украину, что привело к введению международных санкций против Минска. Тем не менее, Лукашенко неоднократно отрицал предположения, что Беларусь отправит воевать своих солдат на стороне России.

«Ни белорусские элиты, ни население не готовы участвовать в этой непостижимой войне», – заявил Associated Press независимый белорусский аналитик Валерий Карбалевич.

Часть тысячекилометровой белорусско-украинской границы проходит лишь в 90 километрах к северу от Киева. Войска, прибывающие из Беларуси, скорее всего, двинутся на запад, нацелившись на Львов и Луцк, ключевые транспортные узлы для западных военных поставок, предположил Жданов.

«Для России крайне важно перекрыть транспортный коридор, потому что через Львов западное оружие попадает на восток и юг, где украинская армия проводит успешное контрнаступление, а это можно сделать только из Беларуси», – сказал Жданов.

Однако армия Лукашенко относительно мала – лишь 45 тысяч военнослужащих, включая призывников, – и в значительной степени неопытна. Белорусские военные проводят регулярные учения, но не принимали участие в боевых действиях со времен Второй мировой войны.

По мнению Жданова, Минск в лучшем случае сможет направить 20 тысяч военных – профессиональных контрактников.

Белорусский военный аналитик Александр Алесин считает, что Лукашенко может избежать отправки войск, если объявит, что его ограниченные вооруженные силы нужны для защиты границ Беларуси от ее соседей – членов НАТО Польши, Литвы и Латвии.



"Голос Америки"