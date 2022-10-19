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2022.10.19 08:41

Вице-министр: по трибуналу для Кремля в ЕС еще нужно провести "разъяснительную работу"

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.19 08:41
Кремль
Кремль / Vida Press nuotr.

Литва еще должна выполнить "разъяснительную работу" в Евросоюзе (ЕС), чтобы учредить специальный трибунал для расследования преступлений во время российской агрессии в Украине, заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

"Большинство стран согласны, что должна быть (применена - ред.) ответственность и ответственность не только за конкретные преступления, но и ответственность руководства, которое принимало решения. А в какой форме, пока еще нужно провести разъяснительную работу", - заявила во вторник вице-министр.

Главы дипломатических служб стран Балтии в воскресенье призвали ЕС и международных партнеров учредить специальный трибунал для расследования военных преступлений России, который позволил бы привлечь к ответственности и руководство России.

По словам Й. Нелюпшене, Люксембург поддерживает эту идею, а также часть других стран, однако конкретно вице-министр их не назвала.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявлял, что трибунал может учредить ЕС, а позднее к нему смогут присоединиться другие страны мира.

Киев заявил, что подготовил и передал дипломатам проект договора о трибунале, однако идея Украины пока не нашла более широкой поддержки.

Литва убеждает международное сообщество учредить такой трибунал с начала вторжения России в Украину.

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