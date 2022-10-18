Бизнесмен Илон Маск: Россия применит ядерное оружие при угрозе потерять Крым

Основатель компании Tesla Илон Маск снова рассуждает о войне в Украине в Twitter. На этот раз он заявил, что Россия применит ядерное оружие при угрозе потерять Крым.

«Если Россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Мы уже ввели санкции, отсекли Россию по всем возможным направлениям. Так что им еще терять?! Если мы в ответ применим ядерное оружие против России, они ответят тем же, и начнется Третья мировая война», — написал Маск в ответ на вопрос одного из пользователей Twitter.

Бизнесмен добавил, что Россия воспринимает Крым как свою территорию.

«Крым также имеет критическое значение в области национальной безопасности, так как там располагается база южного флота. С их точки зрения потеря Крыма это как если бы США потеряли Гавайи или Перл Харбор», — написал Илон Маск.

В ответах к публикации Маск отметил, что Россия «получила по носу» от Украины и была вынуждена многократно отступать. «Но чего вы точно не хотите делать — это давать России выбор: тотальное унизительное поражение или применение ядерного оружия. В таком случае вероятность того, что они применят ядерное оружие, очень высока», — написал Маск.

Недавно Илон Маск в Twitter предложил собственный «мирный план», который, по мнению бизнесмена, может закончить войну России против Украины. В плане Маска — четыре пункта: повторное проведение выборов под наблюдением ООН в аннексированных областях Украины, сохранение Крыма российским, обеспечение поставок воды в Крым и сохранение нейтралитета Украины.

В своем посте Маск создал голосование, предложив пользователям соцсети варианты ответа «да» или «нет». После завершения опроса, в котором приняли участие более 2,7 млн пользователей, за вариант «нет» проголосовали 59,1%.



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