Илон Маск

Новости

6 мин. назад

Бизнесмен Илон Маск: Россия применит ядерное оружие при угрозе потерять Крым

Санаторий "Беларусь"

Новости

40 мин. назад

Санаторий "Беларусь" в Литве увольняет четверть работников

Инфляция

Новости

14 ч. назад

Экономисты ожидают периода очень высокой глобальной инфляции

Сергей Шойгу и Владимир Путин

Новости

15 ч. назад

Индре Макарайтите: Нахождение в стране бывшей любовницы Шойгу негативно скажется на репутации Литвы

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

15 ч. назад

Глава МИД Литвы: поставляющий России "дроны-камикадзе" Иран становится сообщником войны в Украине

В. Путин и С. Собянин

Новости

17 ч. назад

Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

Чернобыльдорф

Новости

17 ч. назад

Что общего между шпаклевкой, тик-ток оперой и Чернобылем? В Вильнюсе проходит фестиваль современной оперы

Атаки России по Киеву (17 октября)

Новости

17 ч. назад

Факты ЛРТ. Украина. Энергетический террор: как Путин пытался запугать украинцев и почему это агония?

Отопление. Ассоциативное фото

Новости

18 ч. назад

Вильнюсские теплосети смогут использовать мазут после решения правительства

В Каунасе открыт стадион имени Дарюса и Гиренаса

Новости

21 ч. назад

В Каунасе открыт стадион имени Дарюса и Гиренаса

Учения „Geležinis vilkas“

Новости

22 ч. назад

В Литве начались крупные международные военные учения

Митрополит Иннокентий

Новости

22 ч. назад

Москва не спешит принимать решение об автономии Православной церкви Литвы

Виталий Кличко

Новости

23 ч. назад

Власти Киева сообщили об атаке дронов-камикадзе на город

Советник министра обороны Украины Юрий Сак

Новости

23 ч. назад

Советник министра обороны Украины: Задача России - уничтожить украинское государство

Сергей Шойгу

Новости

1 д. назад

Мать внебрачных детей Сергея Шойгу через суд пытается вернуть себе вид на жительство в Литве

Мамы с детьми в Вильнюсе

Новости

1 д. назад

Human Reproduction: Из-за локдауна сильнее всего рождаемость упала в Литве

Новости

2022.10.18 08:37

Бизнесмен Илон Маск: Россия применит ядерное оружие при угрозе потерять Крым

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.18 08:37
Илон Маск
Илон Маск / AP nuotr.

Основатель компании Tesla Илон Маск снова рассуждает о войне в Украине в Twitter. На этот раз он заявил, что Россия применит ядерное оружие при угрозе потерять Крым.

«Если Россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Мы уже ввели санкции, отсекли Россию по всем возможным направлениям. Так что им еще терять?! Если мы в ответ применим ядерное оружие против России, они ответят тем же, и начнется Третья мировая война», — написал Маск в ответ на вопрос одного из пользователей Twitter.

Бизнесмен добавил, что Россия воспринимает Крым как свою территорию.

«Крым также имеет критическое значение в области национальной безопасности, так как там располагается база южного флота. С их точки зрения потеря Крыма это как если бы США потеряли Гавайи или Перл Харбор», — написал Илон Маск.

В ответах к публикации Маск отметил, что Россия «получила по носу» от Украины и была вынуждена многократно отступать. «Но чего вы точно не хотите делать — это давать России выбор: тотальное унизительное поражение или применение ядерного оружия. В таком случае вероятность того, что они применят ядерное оружие, очень высока», — написал Маск.

Недавно Илон Маск в Twitter предложил собственный «мирный план», который, по мнению бизнесмена, может закончить войну России против Украины. В плане Маска — четыре пункта: повторное проведение выборов под наблюдением ООН в аннексированных областях Украины, сохранение Крыма российским, обеспечение поставок воды в Крым и сохранение нейтралитета Украины.

В своем посте Маск создал голосование, предложив пользователям соцсети варианты ответа «да» или «нет». После завершения опроса, в котором приняли участие более 2,7 млн пользователей, за вариант «нет» проголосовали 59,1%.

Новая газета - Балтия

# В мире# Война в Украине
Санаторий "Беларусь"
41 мин. назад

Санаторий "Беларусь" в Литве увольняет четверть работников

Инфляция
14 ч. назад

Экономисты ожидают периода очень высокой глобальной инфляции

Сергей Шойгу и Владимир Путин
15 ч. назад

Индре Макарайтите: Нахождение в стране бывшей любовницы Шойгу негативно скажется на репутации Литвы

Габриэлюс Ландсбергис
15 ч. назад

Глава МИД Литвы: поставляющий России "дроны-камикадзе" Иран становится сообщником войны в Украине

В. Путин и С. Собянин
17 ч. назад

Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

Чернобыльдорф
Интервью ЛРТ 5
17 ч. назад
Интервью ЛРТ

Что общего между шпаклевкой, тик-ток оперой и Чернобылем? В Вильнюсе проходит фестиваль современной оперы

5
Атаки России по Киеву (17 октября)
Эксклюзив LRT.lt 5
17 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Энергетический террор: как Путин пытался запугать украинцев и почему это агония?

5
Отопление. Ассоциативное фото
18 ч. назад

Вильнюсские теплосети смогут использовать мазут после решения правительства

В Каунасе открыт стадион имени Дарюса и Гиренаса
21 ч. назад

В Каунасе открыт стадион имени Дарюса и Гиренаса

Учения „Geležinis vilkas“
22 ч. назад

В Литве начались крупные международные военные учения

Сергей Шойгу и Владимир Путин
2022.10.17 17:16

Индре Макарайтите: Нахождение в стране бывшей любовницы Шойгу негативно скажется на репутации Литвы

Атаки России по Киеву (17 октября)
Эксклюзив LRT.lt 5
2022.10.17 15:04
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Энергетический террор: как Путин пытался запугать украинцев и почему это агония?

5
Учения „Geležinis vilkas“
2022.10.17 10:39

В Литве начались крупные международные военные учения

Отопление. Ассоциативное фото
2022.10.17 14:12

Вильнюсские теплосети смогут использовать мазут после решения правительства

Митрополит Иннокентий
2022.10.17 09:49

Москва не спешит принимать решение об автономии Православной церкви Литвы

Чернобыльдорф
Интервью ЛРТ 5
2022.10.17 15:29
Интервью ЛРТ

Что общего между шпаклевкой, тик-ток оперой и Чернобылем? В Вильнюсе проходит фестиваль современной оперы

5
Габриэлюс Ландсбергис
2022.10.17 16:50

Глава МИД Литвы: поставляющий России "дроны-камикадзе" Иран становится сообщником войны в Украине

Виталий Кличко
2022.10.17 09:25

Власти Киева сообщили об атаке дронов-камикадзе на город

В. Путин и С. Собянин
2022.10.17 15:34

Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

Инфляция
2022.10.17 18:05

Экономисты ожидают периода очень высокой глобальной инфляции