Экономисты ожидают периода очень высокой глобальной инфляции

По итогам 2022 года показатель глобальной инфляции может составить 9,5%, заявили в ходе опроса 1687 экономистов из 129 стран. Особенно высокая инфляция - почти 60% - ожидается в Восточной Африке.

Экономисты в разных странах мира ожидают очень высоких показателей глобальной инфляции в ближайшие годы. По итогам 2022 года цены на товары и услуги во всем мире могут вырасти на 9,5 процента. К такому выводу пришли авторы опроса Economic Experts Survey среди макроэкономистов из более чем 100 стран мира, который ежеквартально проводят Мюнхенский институт экономических исследований ifo и Институт швейцарской экономической политики в Люцерне. "Их прогнозы инфляции на 2022 год в сравнении со вторым кварталом вновь значительно возросли - на 1,8 процентных пункта", - заявил эксперт ifo Никлас Потрафке (Niklas Potrafke), представляя результаты исследования в понедельник, 17 октября.

Наибольшая инфляция ожидается в Восточной Африке, Западной Азии и Южной Америке



Тем самым прогнозируемый экономистами показатель инфляции на 6,7 процентного пункта выше среднего показателя глобальной инфляции за последние 10 лет по данным Всемирного банка, заявили в ifo. В предстоящие годы темпы инфляции будут оставаться высокими, уверены опрошенные экономисты. В 2023 году этот показатель, по их мнению, может составить 7,5 процента, в 2026 году - 5,0 процента.

Эти цифры представляют собой медиану средних ожидаемых показателей инфляции для отдельных стран, то есть значение, находящееся в середине ряда показателей. Этот метод применяется из-за высоких региональных различий ожидаемых темпов инфляции, то есть в отдельных странах и регионах, как предполагается, они будут значительно выше, чем в остальном мире.

В частности, в Восточной Африке участники опроса ожидают почти 60-процентной инфляции в текущем году. Крайне высокие темпы инфляции ожидаются в 2022 году также в Южной Америке и Западной Азии (по 30 процентов), а также в Восточной Европе (19 процентов). Между тем в Западной Европе этот показатель может составить 7,3 процента, в Северной Америке - 7,2 процента, в Юго-Восточной Азии - 5,6 процента.

В опросе участвовали 1687 экономистов из 129 стран мира.



DW