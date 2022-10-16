Московские парковки готовят под бомбоубежища

Жителей нескольких московских домов попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей, так как их будут оборудовать под бомбоубежища. Об этом сообщает издание "Важные истории".

Житель одного из домов в ТСЖ "Кутузовский 23" рассказал изданию, что главу ТСЖ вызвали в опорный пункт полиции. Там ему сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ. По словам другого собеседника "Важных историй", глава ТСЖ в домовом чате сообщил, что на парковку завезут нары, аптечки, обогреватели.

На дверях домов московского ТСЖ "Атом" появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к "приему укрываемых". В объявлении сказано, что это решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.

Жильцов попросили освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, так как она будет "приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". После этого срока вход в помещение закроют, а автомобили эвакуируют на платные стоянки.

Радио Свобода