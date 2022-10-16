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2022.10.16 08:50

Немецкий кардинал: Патриарх Кирилл сбился с пути

D
DW 2022.10.16 08:50
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл / AP nuotr.

Глава РПЦ проповедует концепцию "священной войны", используя терминологию крестовых походов, пояснил кардинал Маркс. На фоне войны России против Украины он назвал поставки западного оружия Киеву меньшим из зол.

Мюнхенский архиепископ, кардинал Римско-католической церкви Райнхард Маркс (Rheinhard Marx) полагает, что патриарх Русской православной церкви Кирилл сбивается с пути. "Кирилл проповедует концепцию "священной войны". Под такими лозунгами в средние века велись крестовые походы", - сказал он в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 15 октября, публикует агентство KNA.

По мнению кардинала, на фоне религиозного кризиса существуют два ошибочных пути. "Один - это сентиментализация религии, когда ее воспринимают лишь как чистое "утешение", а другой - политизация. Я, в общем-то, надеялся на то, что хотя бы второй путь станет когда-то уделом истории. Но он, наоборот, торжествует самое счастливое воскресение", - констатировал Райнхард Маркс.

Религия, по словам кардинала, может превратиться в "маховик власти". "Это искушение Великого инквизитора в "Братьях Карамазовых", и поддаться ему - означает извратить христианство. Но Кирилл - не представитель всего христианства", - подчеркнул кардинал, ранее возглавлявший Конференцию католических епископов Германии.

Поставки оружия Украине - меньшее из зол

На вопрос о том, следует ли Германии увеличить поставки вооружений Украине, кардинал Маркс ответил: "Наше оружие тоже убивает людей. Плохо, что пацифистов теперь выставляют дураками. Поставки вооружений могут быть сейчас меньшим из зол, на которое приходится соглашаться - я сам отнюдь не пацифист и не вижу лучшего пути оказать помощь подвергшимся нападению. Но это - не теологическая точка зрения, в лишь рациональная этика".

По мнению кардинала Маркса, когда люди воюют, не следует ссылаться на Бога, "особенно, если учесть, что большинство воюющих с обеих сторон, по всей видимости, крещенные".

DW

# В мире# Война в Украине
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