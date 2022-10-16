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2022.10.16 08:50

Украинские цирковые артисты: На арене на время забывается ужас, творящийся дома

АГ НГ
Александра Гулордава, Новая газета – Балтия 2022.10.16 08:50

Цирк «Одиссей» с украинскими артистами в составе начал сезон в апреле. За полгода артисты выступили во многих городах Литвы. 16 октября труппа закончит сезон финальным представлением в Вильнюсе, после чего многие артисты вернутся в Украину, где продолжается война.

Украинские артисты благодарны Литве и организаторам цирка за помощь и гостеприимство, и в конце каждого выступления неизменно произносят: Ačiū labai, Lietuva! (Большое спасибо, Литва).

«Мы живем в двух реальностях»

«Все это время мы живем в двух реальностях, двух мирах. Один мир — который существует в Украине, где остались родные и близкие, и другой здесь, на арене цирка. Когда выходим сюда под яркий свет софитов и видим, как люди радуются, на время забываем о том ужасе, что творится дома», — признаётся Юлия Кравченко, главный иллюзионист и фокусник в программе «Одиссея».

Своим главным ремеслом в цирковом искусстве Юлия все же считает работу с животными. В Украине мама артистки присматривает за кошками, собаками, дикобразом и старенькими мартышками, многим из которых по тридцать лет.

Руководители цирка — Артурас Буткявичюс и Агне Замайте — сразу обозначили, что с животными они работать не любят, поэтому внушительный «питомник» ожидает свою владелицу во Львове, куда Юлия вернётся после закрытия циркового сезона.

Все украинские цирковые артисты тепло отзываются об Артурасе и Агне, которые помогли с выездом из Украины в безопасную Литву — практически всех они встречали на границе лично, довозили до места назначения, предоставляли жильё, продукты и все необходимое.

Для ведущей программы Елены Ваньковой, которая приехала в Литву из Никополя с двумя детьми, Артурас организовал машину прямо от дома. Ехать на поезде или автобусе в тот момент было очень опасно, так как двухлетний малыш Елены был на реабилитации после двух операций на кишечнике — мальчик нечаянно проглотил магниты и больше месяца лежал в больнице в Днепре. Сейчас жизни сына артистки ничего не угрожает — ребёнок благополучно прошёл реабилитацию в Литве, где семья решила остаться и после окончания сезона.

Артурас Буткявичюс, Агне Замайте и Елена Ванькова
Артурас Буткявичюс, Агне Замайте и Елена Ванькова / фото из личного архива

«За то время, пока я работала здесь, мне удалось кое-что подзаработать, плюс Агне сказала, что не оставит меня и во всем поможет. Мы очень подружились с ней. Поэтому пока я с детьми остаюсь в Литве», — говорит Елена.

«В 6 утра Лена узнала, что бабушки больше нет, а вечером ей нужно выходить на манеж и улыбаться»

На фоне происходящих событий решение Елены пока не возвращаться с детьми в Украину выглядит более чем логичным. Родной город артистки — Никополь, нещадно обстреливается российскими войсками из тяжелой артиллерии и «Градов», в результате чего гибнет мирное население.

К сожалению, горе не обошло и семью Елены — около двух недель назад в результате очередных ракетных ударов погибла ее бабушка Тамара Константиновна, которая рано утром ехала на работу на велосипеде.

«Представьте, в шесть утра Лена узнала эту жуткую новость, а вечером в этот же день ей надо выходить в манеж, быть красивой, улыбаться и объявлять артистов. Это настолько нужно быть сильной и брать себя в руки, когда тебе только что сообщили, что бабушки больше нет», — говорит Юлия Кравченко.

«На концерте в Йонаве зритель подарил нашим детям мёд»

В Вильнюсе шапито расположился на проспекте Свободы недалеко от Дома печати, а сами артисты живут в кемпинге с вагончиками. «У нас там все есть, и несмотря на то, что места немного, все под рукой — вот шкаф , вот умывальник, вот чайник», — продолжает свой рассказ Юлия.

«Одиссей» открыл сезон 14 апреля в Каунасе и с тех пор объездил много городов Литвы со своей программой. По словам артистов, литовская публика оказалась очень благодарной и приняла цирк на ура.

«Однажды в городе Йонава на представление пришёл мужчина, литовец, и принёс нам подарок — мёд, который раздал нашим деткам. Нам было очень приятно», — вспоминает Елена.

«На первых выступлениях все ревели под «Червону калину»

По инициативе Артураса и Агне, «Одиссей» периодически проводил бесплатные представления для украинцев, а в конце каждой программы под куполом цирка звучала ставшая культовой песня «Ой у лузі червона калина», под которую артисты выносят украинский и литовский флаги.

«Местные жители эту песню не очень хорошо знают, а когда приходят украинцы, они громко поют ее, аплодируя стоя. И взрослые и дети. Это так за душу трогает, мы все ревели на первых выступлениях, эмоции не передать» — делятся артисты.

«Война поломала все планы многим людям»

Юлия Кравченко рассказывает, что буквально до начала войны должна была продать своё имущество в Одессе и переехать жить в Батуми. «Я очень люблю Грузию, там такие добрые люди. В своё время жила и в Тбилиси, а Батуми вообще мой любимый город. Мечтала, как буду там пить кофе на берегу моря. Но мечта улетела, ее больше нет. Цены теперь там неподъёмные, уйма людей приехала из Беларуси и России. А у нас война», — делится артистка.

Война в Украине — не первая, которую Юлия видела в своей жизни. Когда артистка гастролировала с цирком, несколько раз заставала военные действия — в ливанском Бейруте, в Грозном в Чечне и в Ираке.

«Помню мы приехали в Багдад в 2011 году, и начались столкновения, мы не смогли вернуться, как планировали и вынуждены были через пустыню проходить аж в сторону Азербайджана. Я жутко боюсь войны, возвращаюсь в Украину только из-за животных», — говорит Юлия.

«Война поломала все планы очень многим людям. Мы с мужем вообще должны были ехать работать в Польшу в начале марта, даже открыли рабочие визы, все было готово, и тут все это началось», — говорит Светлана Михеева, воздушная гимнастка родом из Кривого Рога, приехавшая в Литву с 15-летним сыном.

Светлана Михеева
Светлана Михеева

Молодая женщина признаётся, что до этого всегда выступала в паре с мужем, который тоже артист цирка, поэтому уже в Литве номера пришлось в срочном порядке переделывать, так как вся ее программа была построена для двоих человек. Сын Светланы пошёл по стопам родителей — стремясь выучиться на циркового артиста, он активно тренировался в Литве и сейчас даже имеет свой номер.

После закрытия сезона Светлана планирует вернуться домой, так как по ее словам, находится вдали от мужа и родных для неё стало невыносимым. «Мне будет спокойнее все трудности преодолевать там, в Украине, чем находится здесь и постоянно переживать. Когда кто-то из родных не берет трубку сразу сердце начинает стучать, появляется такая сильная тревога. С началом войны все уже по-другому воспринимается», — признаётся украинская артистка.

«Когда приехали в Литву, казалось, ещё неделя и война закончится»

Анастасия Романцева во время выступления
Анастасия Романцева во время выступления

В родной Кременчуг вернётся и гимнастка Анастасия Романцева, полюбившаяся литовской публике в роли озорной клоунессы «Карамельки». По словам молодой женщины, возвращаться в Украину с ребенком ей страшно, но дома находятся ее муж и родные, по которым она очень соскучилась и другого выхода для себя пока не видит.

«Мы когда ехали сюда в Литву думали, ещё неделя и все закончится. Еще месяц и закончится, осталось чуть-чуть подождать, сядут как-то договорятся и все прекратится. Вот-вот казалось это должно случится», — говорит Светлана.

«А я наоборот хожу и говорю, ничего хорошего не будет. В сказки я не верю», — с грустной улыбкой заключает Юлия.

Новая газета - Балтия

Артурас Буткявичюс, Агне Замайте и Елена Ванькова
Светлана Михеева
Анастасия Романцева во время выступления
# Культура# Война в Украине
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