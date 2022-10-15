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2022.10.15 09:05

В Норвегии арестован россиянин за перевозку дронов

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DW 2022.10.15 09:05
Осло
Осло / Delia Giandeini/Unsplash nuotr.

Норвежский суд на две недели отправил под стражу россиянина, которого задержали на границе из-за дронов и электронных накопителей с несколькими терабайтами данных.

Суд в норвежской провинции Финнмарк арестовал на две недели неназванного 50-летнего гражданина России, которого недавно задержали на границе с двумя беспилотниками и электронными накопителями. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает газета Verdens Gangи агентство AFP.

Россиянина остановили пограничники пункта Стурскуг 11 октября. Он возвращался в Россию из путешествия по Норвегии, которое начал в августе. "Во время обычной проверки сотрудники таможни и полиции обнаружили в его багаже ​​беспилотники", - заявила полицейский адвокат Анья Миккельсен Индбьёр изданию NRK. Помимо этого, мужчина вез электронные накопители с четырьмя терабайтами изображений и видео, часть из которых была зашифрована. Он пояснил, что профессионально фотографирует и в течение своей поездки запускал дроны. Задержанному вменяют нарушение санкций, запрещающих россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. Такое ограничение норвежские власти ввели после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года.

Суд мотивировал решение тем, что ему нужно изучить архив изъятых у мужчины материалов. Кроме того, суд опасается, что задержанный попытается скрыться, поскольку он не является гражданином Норвегии и собирался покинуть страну.

За последнее время беспилотники неоднократно замечали рядом с объектами энергетической инфраструктуры Норвегии и Дании, в том числе над газоперерабатывающими заводами и нефтяными платформами. Вследствие этого, а также диверсии на "Северных потоках", страны усилили меры безопасности.

DW

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