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2022.10.14 15:34

Рождество в Вильнюсе - "более скромное": только одна елка, меньше праздничных огней

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.14 15:34
Рождественская елка в Вильнюсе
Рождественская елка в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

В этот праздничный сезон в Вильнюсе будет установлена только одна рождественская елка - на Кафедральной площади, а некоторые мероприятия и украшения будут отменены в целях экономии, сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Правящая коалиция Вильнюсского самоуправления договорилась об экономии бюджетных средств на праздничный сезон, написал Шимашюс в Facebook, на фоне критики по поводу трехкратного повышения цены на главную рождественскую елку.

"В этом году мы не будем ставить в Вильнюсе две елки, а только одну на Кафедральной площади (мы все еще надеемся найти решение, чтобы немного снизить на нее цену). Мы перенесем 3D-сказку из рождественской программы на празднование юбилея Вильнюса в январе. Сохраним праздничное освещение площадей, но не мостов", - написал мэр в четверг.

По его подсчетам, экономия в рождественском бюджете города составит 157 000.

В этом году в конкурсе на контракт по установке главной городской елки участвовал только один участник. Компания Švenčių Studija предложила сделать это за 230 000 евро. В прошлом году елка обошлась в 89 000 евро.

Шимашюс сказал, что город решил не расторгать контракт с победителем конкурса, что в противном случае повлекло бы за собой штрафные санкции. По его словам, компания уже потратила на проект 125 000 евро.

"Мы живем в цивилизованное время, мы должны уважать контракты. Мы бы сэкономили немного больше, но остались бы без главной елки и праздничного настроения", - утверждает Шимашюс.

Р.Шимашюс
Р.Шимашюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Он добавил, что город еще рассмотрит вопрос об установке катка.

"В городе будет и елка, и концерт, и трансляция церемонии зажжения. Это Рождество в Вильнюсе, я думаю, станет платформой для кампании по сбору средств для Украины. Другими словами, будет Рождество. Более скромное, более праздничное, но с мыслью об Украине", - сказал Шимашюс.

LRT.lt уже сообщал, что после того, как стало известно, что в этом году вильнюсская елка на Кафедральной площади обойдется в 231 000 евро, тогда как в прошлом году она стоила 89 000 евро, по стране прокатилась волна возмущения. По словам директора Вильнюсского культурного центра Паулюса Юргутиса, уникальность проекта и причина, по которой в этом году он обошелся гораздо дороже, станут известны 26 ноября, когда планируется зажечь елку.

"Возможно, стоит говорить о том, что композиция елки на Кафедральной площади будет действительно больше и креативнее. Кроме того, используется больше материалов и осветительных декораций. Все это, вероятно, повышает цену", - сказал Юргутис, добавив, что инфляция также является фактором и повлияла на цену рождественской елки.

Так что, вероятно, ночью столичные елки будут светить не так ярко в этом году, но от других праздничных акцентов столичного убранства, таких как особый праздничный наряд на проспекте Гедиминаса и т.д., отказываться не будут.

Рождественская елка в Вильнюсе
Р.Шимашюс
# Литва
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