Президент Литвы обсудит с главой НАТО помощь Украине

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B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.14 11:01
Встреча Гитанаса Науседы и Йенса Столтенберга (архивное фото)
Встреча Гитанаса Науседы и Йенса Столтенберга (архивное фото) / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа обсудит по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую помочь Украине, сопротивляющейся российскому вторжению, и ситуацию с безопасностью.

Пресс-секретарь главы страны Ридас Ясюленис сообщил BNS, что официальные лица будут говорить "о поддержке Украины и ситуации с безопасностью в регионе".

На этой неделе сторонники Украины встретились в Брюсселе в так называемом Формате Рамштайна.

Литва объявила о передаче Украине самоходных минометов, броневиков и другой военной техники.

Предоставленная сих пор литовская военная поддержка, оказываемая Украине, включает системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронетранспортеры M113, внедорожники, стрелковое оружие.

Литва также рассматривает возможность передачи Украине самоходных гаубиц PzH 2000 и ПЗРК NASAMS.

В ответ на вторжение Москвы в Украину альянс согласился усилить свое присутствие на восточном фланге Североатлантического союза и по мере необходимости развертывать бригады союзников в этих странах.

Литва договорилась с Германией о создании такой бригады, но добивается от Берлина четких обязательств по постоянному размещению этой воинской части в стране.

# Литва
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