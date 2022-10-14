С. Тихановская

Новости

19 мин. назад

Тихановская: Россия, фактически, оккупировала Беларусь

Клайпедский морской порт

Новости

14 ч. назад

Круизное судоходство в Клайпеде в этом году достигло допандемического уровня

Арвидас Анушаускас

Новости

14 ч. назад

Литва присоединилась к инициативе Германии о развитии совместной ПВО

Мигранты (ассоциативное фото)

Новости

15 ч. назад

Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с мигрантами

Владимир Путин и Алина Кабаева

Новости

17 ч. назад

Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 миллиона

Змеевик

Новости

17 ч. назад

Жители Вильнюса в ярости: отопительный сезон еще не начался, а счет за змеевик - почти 100 евро

Мобилизация в России

Новости

18 ч. назад

Главред Медиазоны: Нет никакой второй волны, идет непрерывная мобилизация

Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью

Новости

19 ч. назад

Скульптуры советских воинов на кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью

П. Латушко

Новости

19 ч. назад

Павел Латушко: Следующий этап - мобилизация в Беларуси

Архивные кадры рабочих будней литовских полицейских в 1990-х годах 

Новости

20 ч. назад

ФОТО. Лихие 90-е: архивные кадры повседневной жизни литовских полицейских

Владмири Зеленский в Киеве после массовых атак

Новости

22 ч. назад

Украинский народ и Зеленский номинированы на премию Сахарова

Украина - Литва

Новости

22 ч. назад

Литва через Всемирный банк выделяет 5 млн евро на срочное восстановление Украины

Война в Украине

Новости

23 ч. назад

Литва передаст Украине самоходные минометы и бронированные автомобили

10 октября в центре Киева прогремели взрывы

Новости

23 ч. назад

Генеральная ассамблея ООН осудила аннексию Россией регионов Украины

Мобилизация в России

Новости

1 д. назад

«Доверяй, но проверяй». Спикер организации InformNapalm: мобилизация в России провалилась

Владимир Путин

Новости

1 д. назад

Факти ЛРТ. Україна. “Корисні ідіоти” чи “агенти Кремля”: кого з європейців використав Путін для виправдання анексії українських територій

Новости

2022.10.14 08:13

Тихановская: Россия, фактически, оккупировала Беларусь

ГА
"Голос Америки" 2022.10.14 08:13
С. Тихановская
С. Тихановская / E. Blaževič/ LRT nuotr.

Лидер белорусской оппозиции заявила, что Россия, фактически, оккупировала ее страну, разместив свои войска, и использует авторитарного лидера Александра Лукашенко как свою марионетку.

В ходе двухдневного визита в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе Светлана Тихановская призвала лидеров ЕС оказать дополнительную помощь.

«Мы столкнулись с противником, который отрицает само существование нашей страны как свободного и независимого государства», – сказала она.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании опасается, что Лукашенко может заставить белорусскую армию присоединиться к российским силам в войне Москвы против Украины.

Россия уже использовала Беларусь в качестве плацдарма для отправки войск и ракет в Украину ранее в этой войне.

Тихановская отметила, что ситуация в Беларуси стала «драматичной», поскольку страна полностью подчинилась желаниям президента России Владимира Путина.

По ее словам, Путин и Лукашенко «пытались увеличить и узаконить постоянное размещение российских войск на территории Беларуси».

«Это оккупация, – добавила Тихановская. – У нас четкая позиция: Беларусь должна официально отказаться от участия в российской войне, и российские солдаты должны безусловно покинуть Беларусь».

"Голос Америки"

# В мире# Беларусь
Клайпедский морской порт
14 ч. назад

Круизное судоходство в Клайпеде в этом году достигло допандемического уровня

Арвидас Анушаускас
14 ч. назад

Литва присоединилась к инициативе Германии о развитии совместной ПВО

Мигранты (ассоциативное фото)
15 ч. назад

Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с мигрантами

Владимир Путин и Алина Кабаева
17 ч. назад

Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 миллиона

Змеевик
17 ч. назад

Жители Вильнюса в ярости: отопительный сезон еще не начался, а счет за змеевик - почти 100 евро

Мобилизация в России
18 ч. назад

Главред Медиазоны: Нет никакой второй волны, идет непрерывная мобилизация

Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью
7
19 ч. назад

Скульптуры советских воинов на кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью

7
П. Латушко
19 ч. назад

Павел Латушко: Следующий этап - мобилизация в Беларуси

Архивные кадры рабочих будней литовских полицейских в 1990-х годах 
15
20 ч. назад

ФОТО. Лихие 90-е: архивные кадры повседневной жизни литовских полицейских

15
Владмири Зеленский в Киеве после массовых атак
22 ч. назад

Украинский народ и Зеленский номинированы на премию Сахарова

П. Латушко
2022.10.13 12:46

Павел Латушко: Следующий этап - мобилизация в Беларуси

Змеевик
2022.10.13 15:07

Жители Вильнюса в ярости: отопительный сезон еще не начался, а счет за змеевик - почти 100 евро

Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью
7
2022.10.13 13:00

Скульптуры советских воинов на кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью

7
Мобилизация в России
2022.10.13 14:29

Главред Медиазоны: Нет никакой второй волны, идет непрерывная мобилизация

Украина - Литва
2022.10.13 09:38

Литва через Всемирный банк выделяет 5 млн евро на срочное восстановление Украины

Владимир Путин и Алина Кабаева
2022.10.13 15:28

Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 миллиона

Архивные кадры рабочих будней литовских полицейских в 1990-х годах 
15
2022.10.13 11:56

ФОТО. Лихие 90-е: архивные кадры повседневной жизни литовских полицейских

15
Война в Украине
2022.10.13 09:30

Литва передаст Украине самоходные минометы и бронированные автомобили

Арвидас Анушаускас
2022.10.13 17:43

Литва присоединилась к инициативе Германии о развитии совместной ПВО

Мигранты (ассоциативное фото)
2022.10.13 16:39

Amnesty International обвинила Латвию в жестоком обращении с мигрантами