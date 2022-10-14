Тихановская: Россия, фактически, оккупировала Беларусь

Лидер белорусской оппозиции заявила, что Россия, фактически, оккупировала ее страну, разместив свои войска, и использует авторитарного лидера Александра Лукашенко как свою марионетку.

В ходе двухдневного визита в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе Светлана Тихановская призвала лидеров ЕС оказать дополнительную помощь.

«Мы столкнулись с противником, который отрицает само существование нашей страны как свободного и независимого государства», – сказала она.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании опасается, что Лукашенко может заставить белорусскую армию присоединиться к российским силам в войне Москвы против Украины.

Россия уже использовала Беларусь в качестве плацдарма для отправки войск и ракет в Украину ранее в этой войне.

Тихановская отметила, что ситуация в Беларуси стала «драматичной», поскольку страна полностью подчинилась желаниям президента России Владимира Путина.

По ее словам, Путин и Лукашенко «пытались увеличить и узаконить постоянное размещение российских войск на территории Беларуси».

«Это оккупация, – добавила Тихановская. – У нас четкая позиция: Беларусь должна официально отказаться от участия в российской войне, и российские солдаты должны безусловно покинуть Беларусь».



"Голос Америки"