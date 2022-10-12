В Литве спустя более чем 50 лет обнаружен редкий гриб – беоспора мириадолюбивая

В этом году в Литве был обнаружен чрезвычайно редкий и быстро исчезающий вид гриба - беоспора мириадолюбивая, сообщило Министерство окружающей среды.

Как говорится в сообщении, этот редкий гриб был обнаружен в Литве по прошествии более чем 50 лет, последний его экземпляр был найден в Кайшядорисе.

Редкую находку сделала ученый-миколог Реда Иршенайте в Монишкском лесу площадью 19 га, принадлежащем неправительственной организации Sengires fondas.

Baeospora myriadophylla / M. Survila

Сейчас в Литве единственное место нахождения этого гриба находится в Утенском районе, в Монишкском лесу, а во всем мире их насчитывается всего 400.