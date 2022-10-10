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2022.10.10 13:36

Власти Запорожья сообщают об очередном ударе по городу: разрушен многоэтажный жилой дом

НВ
"Настоящее время" 2022.10.10 13:36
Власти Запорожья сообщают об очередном ударе по городу: разрушен многоэтажный жилой дом
Власти Запорожья сообщают об очередном ударе по городу: разрушен многоэтажный жилой дом / AP nuotr.

В ночь на 10 октября по Запорожью снова были нанесены ракетные удары, сообщает областная администрация. Есть погибшие и пострадавшие.

"В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. В городе работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь", – написал в своем телеграм-канале глава обладминистрации Александр Старух. По его данным, российские военные выпустили по городу около десяти ракет.

Как сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, по состоянию на шесть часов утра известно об одном погибшем. Еще пять человек пострадали. Среди них один ребенок, у него порезы от обломков стекла.

По данным Куртева, в результате ударов по городу разрушен подъезд жилого дома. "Рашисты снова ударили по жилищной инфраструктуре города. Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар", – написал он.

Куртев отметил, что на месте работают соответствующие службы, они тушат огонь. Секретарь городского совета подтвердил информацию о пострадавших, но не уточнил их количество.

Запорожские телеграм-каналы публикуют видео и фото последствий ракетного удара по городу и пишут, что в двух районах города пропала вода.

В последние дни Запорожье подвергается атакам едва ли не ежедневно, в результате ракетного обстрела 6 октября погибли не менее 20 человек: удар также был нанесен по жилым многоэтажным домам.

Накануне, 9 октября, в результате ночного обстрела жилых домов в Запорожье погибли не менее 13 человек. Как рассказал глава обладминистрации Александр Старух, количество пострадавших увеличилось до 87 человек, 10 из них – дети.

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