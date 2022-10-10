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2022.10.10 09:24

В центре Киева прогремели взрывы

U
Unian.net 2022.10.10 09:24
10 октября в центре Киева прогремели взрывы
10 октября в центре Киева прогремели взрывы / „Telegram“ nuotr.

В понедельник утром, 10 октября 2022 года, Россия вновь атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

Об опасности удара с воздуха было объявлено в 6:47, а после 8 утра в Киеве прогремели 3-4 взрыва. Об этом сообщил ряд местных пабликов.

Позже информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места", - сообщил он в своем Telegram. Кличко также подчеркнул, что о деталях сообщит позже.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели", - написал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В результате нескольких попаданий в Киеве есть травмированные и погибшие. Информация уточняется. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, сообщает "Суспильне".

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