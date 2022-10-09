Валдас Адамкус госпитализирован для обследования и наблюдения

Президент Валдас Адамкус, завершивший свой срок полномочий, госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщила порталу LRT.lt референт бывшего главы государства Божена Багонайтене, В. Адамкус госпитализирован в инфекционное отделение Сантаришкской поликлиники.

"Президент Валдас Адамкус был госпитализирован в инфекционное отделение Сантаришкской поликлиники для обследования и наблюдения в связи с неопасным для жизни расстройством здоровья, которое связано с перенесенной COVID-инфекцией. В ближайшее время планируется выписка домой на амбулаторное лечение", – сказала она LRT.lt.

Новость о В. Адамкусе первым сообщил телеканал TV3.

LRT.lt напоминает, что 28 сентября У В. Адамкуса был диагностирован коронавирус.

29 сентября Алма Адамкене, жена В. Адамкуса, также была госпитализирована из-за коронавируса. В настоящее время она находится на лечении в реанимации.

В пятницу было объявлено, что А. Адамкене будет находиться в реанимации до понедельника.