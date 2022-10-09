Айнарс Шлесерс

Новости

1 ч. назад

В Латвии начали проверку в отношении депутата Айнара Шлесерcа по возможным выплатам от Путина

Сергей Суровикин

Новости

5 ч. назад

Сергей Суровикин: что известно о новом командующем российскими войсками в Украине

Кая Каллас

Новости

7 ч. назад

Кая Каллас: Большинство русскоязычных в Эстонии поддерживают Украину

"Четыре элемента" Адольфа Циглера

Новости

7 ч. назад

В Мюнхене - скандал вокруг картины времен нацизма

Министерство образования, науки и спорта

Новости

8 ч. назад

Министерство Литвы не дало разрешение на работу двум украинским школам

Война России против Украины

Новости

8 ч. назад

При ночном обстреле Запорожья погибли, предположительно, 17 человек

Антон Никитин

Новости

8 ч. назад

Даже отдыхая за рубежом, Антон Никитин фотографирует бортики, деревья, велодорожки

Кристине Ламбрехт и Арвидас Анушаускас

Новости

9 ч. назад

Глава Минобороны ФРГ: Угрозы РФ в отношении Литвы - серьезны

Новости

9 ч. назад

"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит

Зима в Вильнюсе

Новости

9 ч. назад

Балтия готовится к отопительному сезону без российских энергоресурсов

Военнослужащие ВС Беларуси в оцеплении в Минске

Новости

9 ч. назад

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Александр Лукашенко

Новости

9 ч. назад

Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения на неё

Панямунский пункт пограничного контроля

Новости

9 ч. назад

С начала действия ограничений пограничники не пропустили в Литву 363 граждан России

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

11 ч. назад

Литва призвала союзников из НАТО открыть свои запасы для Украины

Война России против Украины

Новости

11 ч. назад

The Times: Война в Украине может закончиться к Рождеству

Илья Пономарев

Новости

11 ч. назад

В России объявили в розыск Илью Пономарёва

Новости

2022.10.09 17:16

В Латвии начали проверку в отношении депутата Айнара Шлесерcа по возможным выплатам от Путина

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.09 17:16
Айнарс Шлесерс
Айнарс Шлесерс / стоп-кадр

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало ведомственную проверку публичной информации о том, что депутат Сейма Латвии Айнар Шлесерc получал деньги от президента России Владимира Путина, сообщает LETA.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сам Айнарс Шлесерс. Глава Бюро по защите Конституции Эгилс Зведрис рассказал в СМИ, что после ухода из политики Шлесерc учредил совместное предприятие с «Российскими железными дорогами».

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил в недавнем интервью на Youtube-каналу «Солодников», что Путин платил некоторым западным политикам от 1,5 до 2 млн евро, в том числе кандидату в депутаты Сейма Латвии Айнару Шлесерсу.

У Бюро по защите Конституции Латвии такой информации нет. Глава ведомства Эгилс Зведрис заявил, что был бы благодарен, если доказательства передадут латвийским правоохранительным органам.

«Когда президент РФ Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этим ценностям. На него работают несколько западных политиков», — сказал Муратов в интервью.

По его словам, российская госкомпания «Роснефть» наняла влиятельных политиков западного мира. Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которого Путин присутствовал, бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шисселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.

Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась еще в феврале этого года, когда издание «Новая газета» назвало 14 человек при расследовании связи российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками. Среди них был и Шлесерс.

Новая газета - Балтия

# В мире# Война в Украине# Латвия
Сергей Суровикин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Сергей Суровикин: что известно о новом командующем российскими войсками в Украине

Кая Каллас
7 ч. назад

Кая Каллас: Большинство русскоязычных в Эстонии поддерживают Украину

"Четыре элемента" Адольфа Циглера
7 ч. назад

В Мюнхене - скандал вокруг картины времен нацизма

Министерство образования, науки и спорта
8 ч. назад

Министерство Литвы не дало разрешение на работу двум украинским школам

Война России против Украины
8 ч. назад

При ночном обстреле Запорожья погибли, предположительно, 17 человек

Антон Никитин
7
8 ч. назад

Даже отдыхая за рубежом, Антон Никитин фотографирует бортики, деревья, велодорожки

7
Кристине Ламбрехт и Арвидас Анушаускас
9 ч. назад

Глава Минобороны ФРГ: Угрозы РФ в отношении Литвы - серьезны

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
9 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит

5
Зима в Вильнюсе
5
9 ч. назад

Балтия готовится к отопительному сезону без российских энергоресурсов

5
Военнослужащие ВС Беларуси в оцеплении в Минске
9 ч. назад

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Военнослужащие ВС Беларуси в оцеплении в Минске
2022.10.09 09:35

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Александр Лукашенко
2022.10.09 09:04

Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения на неё

Война России против Украины
2022.10.09 07:30

The Times: Война в Украине может закончиться к Рождеству

Кристине Ламбрехт и Арвидас Анушаускас
2022.10.09 09:46

Глава Минобороны ФРГ: Угрозы РФ в отношении Литвы - серьезны

Габриэлюс Ландсбергис
2022.10.09 07:45

Литва призвала союзников из НАТО открыть свои запасы для Украины

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
2022.10.09 09:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит

5
Запуск российской ядерной ракеты
2022.10.09 07:00

РФ может нанести ядерный удар. Как Украина к нему готовится

Сергей Суровикин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.10.09 13:45
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Сергей Суровикин: что известно о новом командующем российскими войсками в Украине

Министерство образования, науки и спорта
2022.10.09 10:10

Министерство Литвы не дало разрешение на работу двум украинским школам

Илья Пономарев
2022.10.09 07:15

В России объявили в розыск Илью Пономарёва