Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало ведомственную проверку публичной информации о том, что депутат Сейма Латвии Айнар Шлесерc получал деньги от президента России Владимира Путина, сообщает LETA.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сам Айнарс Шлесерс. Глава Бюро по защите Конституции Эгилс Зведрис рассказал в СМИ, что после ухода из политики Шлесерc учредил совместное предприятие с «Российскими железными дорогами».

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил в недавнем интервью на Youtube-каналу «Солодников», что Путин платил некоторым западным политикам от 1,5 до 2 млн евро, в том числе кандидату в депутаты Сейма Латвии Айнару Шлесерсу.

У Бюро по защите Конституции Латвии такой информации нет. Глава ведомства Эгилс Зведрис заявил, что был бы благодарен, если доказательства передадут латвийским правоохранительным органам.

«Когда президент РФ Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этим ценностям. На него работают несколько западных политиков», — сказал Муратов в интервью.

По его словам, российская госкомпания «Роснефть» наняла влиятельных политиков западного мира. Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которого Путин присутствовал, бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шисселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.

Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась еще в феврале этого года, когда издание «Новая газета» назвало 14 человек при расследовании связи российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками. Среди них был и Шлесерс.

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