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2022.10.09 11:45

Кая Каллас: Большинство русскоязычных в Эстонии поддерживают Украину

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.09 11:45
Кая Каллас
Кая Каллас / AP nuotr.

Большая часть русскоязычных в Эстонии разделяют позицию страны по войне в Украине, заявила в интервью The Telegraph премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Местные русскоязычные очень хорошо понимают, что если Россия придет «освободить» Эстонию, их дома в первую очередь будут стерты с лица земли или разрушены», — заявила Каллас. Она добавила, что говорящие на руском языке жители Эстонии видят, «насколько хуже жизнь на российской стороне».

Премьер Эстонии поделилась с журналистами личной историей: матери Каи Каллас было всего было шесть месяцев, ее семью депортировали в Сибирь. Она вернулась в Эстонию только в десять лет.

«Я родилась во время советской оккупации. Я помню советские времена. Я была поколением, которое жило без свободы. Поэтому я не воспринимаю это как должное и понимаю ценность свободы», — сказала Каллас.

По данным опроса, проведенного аналитическим центром GLOBSEC в девяти странах Центральной и Восточной Европы, почти четверть населения Эстонии не считает, что война в Украине идет по вине России и не видят в РФ угрозу безопасности, а одна пятая положительно оценивает Владимира Путина.

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