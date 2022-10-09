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2022.10.09 09:04

Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения на неё

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.09 09:04
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

Официальный Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ноте говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Ведомство утверждает, что информация не соответствует действительности и подчёркивает, что Украина никогда не посягала на чужие территории, придерживаясь норм и принципов международного права. В МИД Украины также не исключают, что вручение ноты послу может быть частью плана Российской Федерации для дальнейшей дискредитации Украины.

Украинская сторона призвала белорусские власти "перестать выполнять прихоти Кремля", а белорусский народ - не поддаваться на провокации.

Нынешний лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не участвует и не будет участвовать в войне России в Украине, она лишь принимает беженцев и раненых. Однако Беларусь используется российскими войсками в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Как союзница России, Беларусь после начала войны подверглась многочисленным санкциям США, Евросоюза и других стран мира.

В начале октября Вооружённые силы Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой продолжили военные учения на границе с Беларусью.

Радио Свобода

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